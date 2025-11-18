Shiky reaparece tras ser hospitalizado de emergencia; ¿cuál es su estado de salud:? “La puedo estar contando”

Luego de que en TVNotas te compartimos que una fuente cercana reveló que Shiky fue hospitalizado de emergencia y que se encontraba intubado en terapia intensiva, la preocupación entre sus seguidores no tardó en crecer. Ahora, Shiky reaparece, rompe el silencio y da detalles de su estado de salud. ¿Qué dijo? Te contamos todo.

¿Por qué Shiky fue hospitalizado de emergencia?

De acuerdo con información exclusiva que llegó a TVNotas, Shiky tuvo una infección en la muela que se habría complicado. Hasta donde sabemos, la infección se fue a la garganta, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital del sur de la Ciudad de México.

En exclusiva para TVNotas, nos llegó información de que Shiky fue operado el pasado domingo 16 de noviembre. Si bien todo salió sin contratiempos, se le puso en terapia intensiva por protocolo. Su equipo de trabajo publicó el siguiente mensaje en las historias de su Instagram:

“Personas cercanas a Shiky, queremos informar que se encuentra estable. Actualmente permanece hospitalizado, pero su situación no es de gravedad. Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y las oraciones que han enviado; significan mucho para él y para todos nosotros”.

¿Qué dijo el novio de Shiky sobre su hospitalización de emergencia?

Abraham, pareja de Shiky, ofreció una breve declaración para el programa de radio “Todo para la mujer”, conducido por Maxine Woodside, misma que fue publicada en su cuenta de Instagram. En su mensaje, el también conocido como “Abrahamcito” detalló que el conductor español tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia debido a una infección que se agravó.

“Está bien, gracias por su preocupación. Nos dio un sustito ayer por una infección que se extendió y se complicó, por lo que lo tuvieron que operar en la madrugada. Pero lo importante es que salió bien, ya se está recuperando y está fuera de peligro”, comentó en un audio compartido por “Todo para la mujer”.

¿Qué dijo Shiky sobre su estado de salud tras se operado de emergencia?

A través de sus redes sociales, Shiky reapareció y compartió una foto en la que lleva puesta una bata clínica, pantuflas y varios dispositivos médicos conectados, incluido un catéter nasal. A pesar de su evidente estado de convalecencia, levanta la mano haciendo la señal de paz.

Además, reveló que ha sido una de las peores experiencias de su vida pero agradece al doctor Enrique Orozco, esposo de Alma Cero, por conseguir a los doctores que lo operaron de emergencia.

“Gracias a sus oraciones, me extubaron en la mañanita y ya estoy en terapia intermedia. Sigamos rezando para que me llegue un caldito de pollo, por la nariz nada sabe igual. Gracias a cada mensaje, lloro de amor; son de las peores experiencias de mi vida por una ‘simple muela’. Cuídense mucho”.

“Agradezco a todo el equipo de URGENCIAS del hospital: enfermeros/as, camilleros, doctores/as... a mi @el_abrahamcito, te quiero con mi alma. Y al amor y corazón del @drenriqueorozco; gracias a su rapidez la puedo estar contando, él consiguió a las otorrinos que me operaron. Agradecido de por vida contigo.”, finalizó Shiky en su mensaje.

De inmediato, amigos, colegas y fans llenaron su publicación con sus mejores deseos en su recuperación.

