Accidente en Sale el sol: chef provoca flamazo en vivo y causa pánico en el foro ¿Cortaron la emisión?

La mañana del viernes 12 de septiembre, la audiencia de Sale el sol fue testigo de un momento inesperado cuando un soplete de cocina salió de control en plena transmisión. El incidente ocurrió durante la sección gastronómica del matutino, dejando a los conductores, los invitados y al público sorprendidos y ¡muy preocupados!

conductora del programa Sale el Sol confirma que fue victima de robo / Captura de pantalla

¿Qué pasó con el accidente en Sale el Sol ?

El percance ocurrió a cuadro con Mauricio Mancera en Sale el sol al lado de Ingrid Ramos, quien encendió un soplete para dorar los buñuelos. De acuerdo con las imágenes transmitidas en vivo, la chef abrió la perilla y encendió la llama con normalidad, pero la potencia fue tan fuerte que se expandió más de lo esperado.

En cuestión de segundos, Mauricio Mancera retrocedió de golpe mientras Ingrid intentaba apagar el dispositivo. Al no conseguirlo, optó por sumergirlo en la tarja de la cocina y abrir el chorro de agua.

“Estamos en vivo. No pasa nada, lo vamos a cerrar, lo cerramos con calma” Ingrid Ramos

La producción interrumpió la transmisión y colocó una cápsula de relleno. Apenas dos minutos después, regresaron al aire con la receta ya bajo control. Tanto el chef como Mancera aseguraron que todo había quedado en calma y terminaron degustando el platillo.

Accidente en Sale el sol / Captura de pantalla

¿Cómo reaccionaron Mauricio Mancera, Ingrid Ramos y la producción al flamazo en vivo en Sale el sol?

Aunque en la pantalla la chef Ingrid Ramos y el conductor Mauricio Mancera intentaron mantener la compostura, las imágenes revelan el nerviosismo que provocó el flamazo. La rápida decisión de cortar la transmisión permitió controlar la situación sin mayores consecuencias.

Al retomar el programa, Mauricio Mancera señaló que no había ocurrido nada grave y que podía continuar con la dinámica. Ingrid Ramos también insistió en que todo estaba bajo control, mostrando los buñuelos terminados para cerrar la sección.

La reacción dividió opiniones en redes sociales, donde algunos internautas criticaron la falta de protocolos de seguridad en el foro. Comentarios como “¡qué irresponsables, ni un extintor tenían a la mano!” y “eso fue un accidente muy peligroso” comenzó a circular en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook.

¿Por qué dicen que el soplete que utilizó la chef en ‘Sale el sol’ no era el adecuado?

El detalle que más llamó la atención de los internautas fue el tipo de soplete utilizado en el programa Sale el sol. Los usuarios señalan que el artefacto no era uno de cocina, sino uno empleado combinado para soldadura.



“Qué peligroso, ese tipo de soplete lo usan los plomeros para soldar, obviamente no es el adecuado para repostería”

Otros comentarios apuntaron a que el mal ajuste de la boquilla también pudo haber provocado la salida irregular del gas, lo que intensificó el fuego.



“Lo que pasó es que al apretar el tubo lo dejó flojo y cuando prendió salió por abajo”, comentó un usuario en redes.

Hasta el momento, ni el chef ni la producción de Sale el sol han emitido un comunicado oficial sobre el tipo de herramienta utilizada o las medidas de seguridad que implementarán en las próximas emisiones.

