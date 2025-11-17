¿Christian Nodal coqueteó con conductora durante programa en vivo? “Te ves más rica” ¿Y Ángela Aguilar?

Christian Nodal vuelve a la polémica luego de su participación en los Grammy Latinos, ya que se viralizó un fragmento de una entrevista días antes del evento, donde presuntamente habría coqueteado con una conductora. ¿Y Ángela Aguilar?

Nodal / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal se describe como alguien de “alma enamorada”?

Durante una conversación a fondo con Adela Micha en el programa La saga, Christian Nodal habló sobre varias de las polémicas que ha protagonizado y causando nuevos debates en redes sociales.

El cantante reveló que, más allá de las etiquetas que lo definen como mujeriego, lo que realmente lo caracteriza es tener “alma intensamente enamorada”. Afirmó que esa pasión es “ Es mi mayor virtud y también mi mayor defecto ”, admitiendo que esa manera de entregarse afectivamente lo ha llevado a vivir romances complejos y llenos de polémica.

Sus palabras encendieron rápidamente las reacciones en internet. Usuarios de Facebook y X criticaron su postura frente a las relaciones, subrayando que ser “mujeriego” no puede verse como algo positivo.

Mientras algunos lo señalaron por actuar con poca responsabilidad emocional, otros aplaudieron que hablara con franqueza y sin máscaras. Lo que sí es verdad es que a lo largo de los años, se le ha criticado por vincularse sentimental con varias personas en un lapso corto de tiempo.

Entrevista de Christian Nodal con Adela Micha / Redes sociales

¿Christian Nodal coqueteó en vivo con una conductora?

Todo comenzó durante una charla informal con el presentador conocido como Chocolate, quien decidió bromear adoptando por unos momentos una voz y actitud femeninas (personaje que también aparece en el programa). Christian Nodal, entrando en el juego, lanzó comentarios pícaros que rápidamente fueron interpretados en redes como un coqueteo inapropiado:

Oye Chocolate, te ves más rica que nunca, te ha sentado muy bien todo éste tiempo. Christian Nodal

La respuesta del conductor con el mismo tono “femenino” pareció continuar el tono de juego de Nodal: “ A mí no me hables así, Christian, porque eres muy peligroso ”, dijo Chocolate.

Sin embargo, el ambiente tomó otra dirección cuando Chocolate, aún en personaje, remató con un comentario que trajo al presente uno de los episodios más polémicos del pasado del cantante:

“ No quiero que termines con mi carita tatuada en el pecho ”.

El presentador cambió rápidamente de tema para abordar los Grammy, pero para entonces el clip ya estaba fragmentado, fuera de contexto y circulando en redes, donde muchos aseguraron que una conductora le había coqueteado… cuando en realidad todo se trataba de una escenificación humorística que terminó en burla para Nodal.

¿Christian Nodal evitó beso de Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025?

Tras más de un año de relación, Ángela Aguilar y Christian Nodal caminaron juntos por la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. Nodal eligió un elegante traje gris, mientras que Aguilar deslumbró con un vestido largo naranja, captando todas las miradas antes de su presentación junto a Carlos Santana.

Al inicio, la pareja se mostró relajada; Nodal incluso ayudó a Ángela a acomodarse el vestido mientras posaban frente a los fotógrafos. No obstante, la situación cambió cuando la cantante intentó darle un beso. Si bien Nodal aceptó un primer gesto de afecto, según un vídeo difundido en redes, Christian presuntamente optaría por alejarse cuando Ángela buscó un segundo beso .

La reacción de la cantante se limitó a una sonrisa, que muchos interpretaron en redes como un gesto nervioso típico cuando algo no sale como se espera. El breve clip del momento se viralizó en cuestión de minutos, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la noche.

