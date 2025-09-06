Integrante de Venga la alegría se suma como conductor a Sale el sol tras polémica de acoso

Tras ser presuntamente despedido por acoso, un integrante de ‘Venga la alegría’, supuestamente, se integraría a ’Sale el sol’, según reveló el periodista de espectáculos, Álex Kaffie. La noticia causó conmoción entre la audiencia de ambos matutinos. Esto luego de que el integrante de VLA estuvo envuelto en una fuerte polémica con una querida periodista quien lo señaló de acoso. ¿De quién se trata?

Álex Kaffie revela que un exintegrante de ‘Venga la alegría’ sería parte de ‘Sale el sol’. ¿De quién se trata? / Especial

Te puede interesar: Sale el sol: Presentan como nueva conductora a actriz de ‘Rebelde’

¿Qué integrante de ‘Venga la alegría’ se une a ’Sale el sol’, según Álex Kaffie?

Luego de siete años de laborar para la televisora del Ajusco, Gabo Cuevas dio a conocer su salida de ‘Venga la alegría’ en redes sociales. Sin embargo, el reportero de espectáculos, presuntamente, ya tendría nuevo empleo. Según Álex Kaffie, el comunicador, supuestamente, se sumará a las filas del matutino de ’Sale el sol’.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Álex Kaffie comunicó a sus seguidores que Cuevas, presuntamente, se integrará al elenco de conductores de ’Sale el sol’. De acuerdo con el también llamado ‘Villano de los espectáculos’, la primera aparición del periodista en el matutino, presuntamente, será la próxima semana.

Gabo Cuevas, presuntamente, será nuevo conductor de ‘Sale el sol’ / IG: @gabocuevasc

“El corrido de ‘Venga la Alegría’ se integra a ‘Sale el sol’. Me entero de lo siguiente: Gabo Cuevas formará parte de una nueva sección del matutino de Imagen Televisión”. Álex Kaffie

“Sí… tiene llamado la próxima semana en el programa arriba mencionado”, agregó Kaffie en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, las redes oficiales de ’Sale el sol’, así como el mismo Gabriel Cuevas, no han confirmado la anterior información en sus redes sociales oficiales. Por esta razón, lo antes mencionado queda en estricta calidad de RUMOR.

Así lo dijo Álex Kaffie:

No te pierdas: Conductora de Venga la alegría ¿deja el matutino? Anuncian que se une a famoso reality

¿Por qué Gabriel Cuevas fue despedido de ‘Venga la alegría?

En su cuenta oficial de Instagram, Gabo Cuevas, exrepotero de ‘Venga la alegría’, confirmó su salida de la empresa del Ajusco y generó dudas entre sus seguidores debido al enigmático tono con el que se despidió.

“Gracias papá Dios por permitirme casi 7 años de ser parte de Venga la alegría… Hoy me toca despedirme y lo hago desde la gratitud, el amor y la fe de que siempre lo mejor está por suceder. Recuerden que los planes de Dios son mejores que los míos” Gabo Cuevas

Si bien Gabo Cuevas no explicó las razones de su salida de ‘Venga la alegría’, esta coincidió con un momento delicado: las denuncias públicas de la periodista Patty Cuevas, quien lo acusó de violencia y acoso laboral.

Ella afirmó en sus redes sociales que acudió a la Unidad de Género de la televisora y presentó pruebas de las agresiones que habría sufrido. Aunque nunca lo nombró directamente, usuarios en redes sociales señalaron a Gabo. Recordaron el altercado previo entre ambos en un evento público.

“En particular, ya hice un llamado a la Unidad de Género para que se tomen las medidas pertinentes, presentando pruebas del sinfín de formas en que me ha violentado. No voy a permitir que se me trate de esta forma ni dentro ni fuera de los espacios laborales en los que me desenvuelvo” Patty Cuevas

Por su parte, Gabo Cuevas posteó en sus historias de Instagram el siguiente mensaje:

“Me dijeron los de seguridad que ha hecho muchas escenas similares. Por ello, quedaron de mandarme el video donde me agrede para que demande. PD: No te voy a demandar, solo te recordaré lo que fuiste para un hombre casado. Acepta lo que eres”. Gabo Cuevas

Gabo Cuevas reaccionó a las acusaciones de Patty Cuevas / Redes sociales

Por otro lado, en una entrevista para el pódcast ‘Cállate los ojos’, Gabo Cuevas mencionó que expresar la verdad trae consecuencias, aunque aseguró que las enfrenta con responsabilidad y aprendizaje. Explicó que algunas de sus declaraciones fueron usadas en su contra, lo que derivó en su salida de la televisora del Ajusco.

“Por decir verdades, hay consecuencias, las cuales tomo desde la responsabilidad y el aprendizaje de que a veces mis comentarios pueden ser utilizados en mi contra y esto fue lo que pasó”, puntualizó.



Así lo dijo Gabo Cuevas:

Mira: Conductora de ‘Sale el Sol’ acusa robo en vivo y desata polémica: “Aquí me robaron los documentos

¿Quién es Gabo Cuevas, exintegrante de ‘Venga la alegría’?

Gabo Cuevas (Gabriel Cuevas), nacido en 1989 en Campeche, es periodista y conductor especializado en espectáculos. Estudió Comunicación y trabajó en Radio Fórmula y el diario Basta antes de unirse en 2019 a Venga la Alegría, donde estuvo siete años.

Gabo Cuevas participó en ‘Survivor México’ y se volvió conocido por su estilo directo y polémico. En 2025 reveló que fue víctima de abuso, confesión que marcó su vida.