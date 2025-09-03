Conductora de Venga la alegría ¿deja el matutino? Anuncian que se une a famoso reality

La televisión mexicana está a punto de vivir una nueva etapa con el estreno de La granja VIP México, un reality show que pondrá a prueba a varias celebridadesen un entorno rural, sin lujos y con muchas tareas de campo. Pero lo que más ha llamado la atención no es solo el formato del programa, sino el elenco que lo acompañará, especialmente la participación de una querida conductora de Venga la alegría para sumarse a este ambicioso proyecto. ¿De quién se trata?

¿Que conductora de Venga la alegría participara en ‘La granja VIP México’?

¡La conductora elegida para entrar a La granja VIP México es Kristal Silva! La querida presentadora de 33 años fue confirmada como co-conductora del nuevo reality de TV Azteca, compartiendo micrófono con Mallezaa, quien estará al frente del área digital.

Pero lo que más llama la atención es el papel que tendrá Kristal: será la voz misteriosa que guíe a los famosos dentro de la granja. Ellos no podrán verla, solo escucharla y deberán confiar ciegamente en sus instrucciones para superar los retos que les ponga la producción. ¡Una dinámica que promete drama, tensión y muchas sorpresas!

“Me emociona mucho este nuevo proyecto, será un reto diferente porque tendré que guiar a los participantes sin que puedan verme, será un juego de confianza y estrategia”, compartió Kristal Silva en entrevista con Venga la alegría. La conductora promete mantener el tono entretenido del show mientras asegura que habrá momentos de tensión, diversión y romance.

Además, Kristal será parte de las galas semanales que se transmitirán por Azteca Uno, donde se encargará de supervisar las pruebas y dinámicas y también de conducir momentos clave, como las eliminaciones, pre y post-galas, manteniendo a los espectadores al tanto de todo lo que sucede tras cámaras.

“Estoy lista para este reto y espero que el público disfrute cada momento tanto como nosotros disfrutamos preparándolo. Será una experiencia única que pondrá a prueba a todos, incluyendo a mí misma” Kristal Silva

Por ahora, no está claro si Kristal Silva hará una pausa definitiva en el matutino o si seguirá apareciendo en Venga la alegría mientras se desarrolla el nuevo proyecto. La producción no ha dado detalles al respecto, lo que ha dejado a sus seguidores con muchas dudas sobre su permanencia en el programa.

Así fue como anunciaron a Kristal Silva como co-conductora de La granja VIP México:

¿Qué es ‘La granja VIP México’ y qué retos enfrentarán los participantes?

El reality show ‘La granja VIP México’ de reunirá a celebridades que vivirán aisladas en una granja real, donde deberán enfrentarse a trabajos rústicos como:

Ordeñar vacas

Sembrar y cosechar

Limpiar establos

Construir cercas



Todo esto mientras son monitoreados 24/7 y el público vota cada semana para decidir qué participante sale de la competencia.

“Será muy interesante ver cómo los famosos se adaptan a la vida en el campo sin comodidades, y mi papel será guiarlos en secreto para que puedan superar los desafíos”, agregó Kristal Silva.

El estreno del programa está programado para el 12 de octubre por Azteca Uno, con capítulos disponibles también en Disney+, y promete ser uno de los realities más comentados del año, siguiendo el éxito de sus versiones internacionales en países como Brasil y Suecia.

¿Quién más forma parte del elenco de ‘La granja VIP México’?

Hasta el momento, se han confirmado tres nombres del elenco y conducción para ‘La granja VIP’:



Mallezaa (Marielle Zannie) – Conductora digital

– Conductora digital Alex Garza – Co-conductora y presentadora de “Cacareando la granja”

– Co-conductora y presentadora de “Cacareando la granja” Kristal Silva – Co-conductora y voz guía de los granjeros



Alex Garza se encargará de las pre-galas de lunes a viernes, del área digital junto a Mallezaa y de resumir los momentos más jugosos de los participantes. Por su parte, Kristal Silva tendrá un rol más estratégico, guiando a los granjeros a ciegas y supervisando su desempeño durante las galas.

¿Quiénes son los participantes confirmados para ‘La granja VIP México’?

Aunque la televisora aún no ha revelado oficialmente a participantes de ‘La granja VIP México’, en redes sociales ya comenzaron a circular nombres que han encendido la conversación. Uno de los más comentados es el de Linet Puente, quien habría sido captada grabando los promocionales del programa, según imágenes filtradas recientemente.

“La talentosa periodista y conductora Linet Puente, reconocida por su trayectoria en TV Azteca y por ser una de las voces más fuertes del mundo del espectáculo, ahora se suma a un nuevo reto”, publicó la cuenta especializada en farándula JesúsXclusiveTV, alimentando aún más los rumores.

Además de Linet, se han mencionado otros nombres que podrían formar parte del elenco, aunque nada ha sido confirmado por la producción:

Itatí Cantoral

Ana Brenda Contreras

Ferka

Mónica Castañeda

Gala Montes

Kristal Silva

Rey Grupero

Por otro lado, Alfredo Adame aseguró públicamente que ya tiene un lugar asegurado en el show. “Ya estoy para el reality que viene, del 12 de octubre al 31 de diciembre, en La Granja con Disney Plus”, declaró el actor, quien se mostró entusiasmado y pidió el apoyo de sus seguidores. Sin embargo, no han sido confirmados los participantes de dicho reality. Por esta razón, lo antes mencionado queda en calidad de rumor.