¿Adrián Marcelo pagó la boda de un seguidor? El youtuber vuelve a encender las redes sociales

El polémico e irreverente influencer, Adrián Marcelo, volvió a ser noticia esta tarde en redes sociales, luego de apoyar a un seguidor en su cuenta de X, quien pidió ayuda para poder continuar con sus planes de boda, a lo que el conductor regiomontano respondió rápidamente. ¿Qué hizo Marcelo?

¿Quién es Adrián Marcelo y a qué se dedica?

Adrián Marcelo es un conductor, comediante y creador de contenido originario de Monterrey, México. Es conocido principalmente por su estilo sarcástico y polémico, el cual ha generado tanto seguidores como críticas.

Alcanzó popularidad a través del programa ‘Adrián Marcelo presenta’ y su participación en el canal de YouTube ‘La mesa reñoña’, donde comenta temas de actualidad con humor ácido. También ha trabajado como presentador en televisión regiomontana y ha incursionado en el stand-up comedy, realizando giras en diversas ciudades del país. También fue participante de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, reality del cual desertó tras un fuerte pleito con Gala Montes.

Además, produce contenido en redes sociales, donde combina opiniones controvertidas con sátira y crítica social. Su estilo directo lo ha posicionado como una figura influyente, pero también controversial, dentro del entretenimiento digital mexicano. Aunque ha sido objeto de controversias por comentarios considerados ofensivos, mantiene una base sólida de seguidores que valoran su irreverencia y autenticidad.

Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a un fan en redes sociales que le pidió ayuda para pagar su boda?

Adrián Marcelo además de ser conocido por su estilo irreverente, ha sido visto, en diferentes ocasiones, dando dinero en algunas dinámicas, ya sea en redes sociales o en sus videos en YouTube, titulados “Radar”.

En esta ocasión, el conductor regiomontano volvió a hacer de las suyas y se hizo protagonista en X, pues un fan le pidió ayuda para continuar sus planes de boda y Marcelo no dudó en apoyarlo para cumplir “su sueño”.

En uno de sus post recientes en la red social X, Adrián Marcelo recibió el comentario de un fan, quien le pedía su apoyo para costear su boda, solicitando 50 mil pesos para poderla llevar a cabo. Minutos después, el influencer pidió que le comprobara que esa situación era verdad para poder enviarle el dinero.

Así fue que la cuenta de Armando Angulo (@armandoanguloo) compartió las fotos con su novia y la pedida de mano, de tal manera que Adrián Marcelo cumplió la promesa y le mandó los 50 mil pesos con el mensaje “Qué sean muy felices juntos” .

Adrián Marcelo donación a fan / Redes sociales y canva

Hijo de Ana María Alvarado reta a los golpes a Adrián Marcelo

Hace unos días, Adrián Marcelo arremetió con algunos de los conductores del programa Sale el sol, pues en una entrevista aseguró que la periodista Joanna Vega-Biestro gana 27,500 pesos al mes, todo por estar con “la menopaúsica” de Ana María Alvarado y con Gustavo Adolfo Infante.

Dicho comentario no sentó nada bien, y en exclusiva para TVNotas, Ana María Alvarado, afirmó que aunque ella no lo puede retar a los golpes, su hijo con gusto lo haría:

“No me puedo poner a pelear con él en un ring, pero mi hijo Rodrigo sí lo reta para subirse al Supernova Boxing el año que entra. Con gusto, mi hijo peleará con él. Para que frente a frente le diga lo mismo que a su mamá” Ana María Alvarado

La conductora señaló que muy probablemente estas declaraciones de Adrián Marcelo se deben a que aún no lo logrado superar todo lo que su participación en La casa de los famosos México le trajo, “ Sí trae clavada la espinita porque no pudo con el juego ”, dijo Alvarado.

