Adrián Marcelo arremetió vs Ana María Alvarado y su hijo lo reta a golpes: “¡Que lo intente conmigo!”

Después de que en una entrevista Adrián Marcelo (35 años) habló de la periodista Ana María Alvarado y la tildó de “menopáusica”, la comunicadora no dudó en defenderse de estos ataques. Recordemos que la conductora ha criticado al influencer por su comportamiento polémico.

Ana María considera que Adrián Marcelo es muy predecible: “Le hicieron una entrevista, donde no le preguntaron de nosotros (también habló de Joanna Vega-Biestro). Como él dice, consume medios, consume televisión, no le gusta, pero lo hace. Cuando ve la oportunidad ya es muy ordinario. Además, es muy predecible”.

Para ella, el creador de contenido sabe cómo insultar a las mujeres, pero no todas se enganchan: “Tiene palabras identificadas o ciertas cosas para tratar de molestar a las mujeres. Algunas caen en sus provocaciones y otras no. Recurrir al término ‘menopáusica’ es para molestar, pero me parece tan básico que, la verdad, no produce nada en mi ser”.

Ana María Alvarado / IG: @anamaalvarado

No te pierdas: Adrián Marcelo explota contra Maxine Woodside y le hace petición, tras polémica con Shanik Berman

¿Hijo de Ana María Alvarado peleará contra Adrián Marcelo?

Sin embargo, ella no está sola y le manda un mensaje a Adrián Marcelo: “No me puedo poner a pelear con él en un ring, pero mi hijo Rodrigo sí lo reta para subirse al Super nova boxing el año que entra. Con gusto, mi hijo peleará con él. Para que frente a frente le diga lo mismo que a su mamá”, expresó la conductora Ana María Alvarado.

Confía en que su hijo podría triunfar en el ring: “Claro que le ganaría, porque sabe pelear. No soy rencorosa y entiendo perfecto el medio. Nos podemos caer bien o mal. Todo es parte del show, pero sí debe haber límites, porque cuando ya son ofensas creo que hay que medirlas. Un día ya les tocará a sus hijos y entenderá el valor de cada una de sus palabras”.

El hijo de Ana María Alvarado, Rodrigo, está en forma, ya que hace ejercicio / Archivo TVNotas, Redes sociales y YouTube: Laura Estrada Periodista

¿Adrián Marcelo no supera ‘La casa de los famosos México’?

El conductor se ha visto envuelto en una tormenta mediática tras su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos México (LCDLFM), en 2024. Su paso por el reality estuvo marcado por su humor negro, así como por una serie de comentarios negativos y misóginos que generaron descontento y tensión entre sus compañeros y la audiencia, hasta el punto de que optó por abandonar el programa por ‘la puerta trasera’. Sin embargo, su salida no puso fin a la controversia.

De acuerdo con Ana María, Adrián Marcelo sería de las personas que se llevan y no se aguantan: “Él se enoja cuando le dicen cosas que ya no le convienen, como cuando Gala (Montes, quien protagonizó pleitos con él en LCDLFM) le dijo ‘feminicida en potencia’. Eso sí lo prendió. Debería usar adjetivos más rebuscados, porque irte a lo básico da flojerita. Él pensó que su inteligencia le daría para subsistir en el reality y superar a todos, pero no le funcionó. Sí trae clavada la espinita, porque no pudo con el juego”.

La conductora asegura que el comportamiento de Adrián es porque aún no logra superar el reality: “Eso lo utiliza como juego, para sacar provecho. No le importa que digan cosas hasta cierto punto de él. Dijo que con la pelea de Gala y Alana (Flores) en Super nova curó varias heridas. Realmente tiene un coraje muy profundo por todos los adjetivos que le puso Gala que no ha podido quitarse de encima”, finalizó.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro?

Durante el pódcast Sin afán de molestar , de Laura Estrada, Adrián Marcelo habló de Joanna Vega- Biestro. Dijo que, para hablar de él, tiene que soportar malos tratos de Gustavo Adolfo Infante y tener un sueldo bajo.

, de Laura Estrada, Adrián Marcelo habló de Joanna Vega- Biestro. Dijo que, para hablar de él, tiene que soportar malos tratos de Gustavo Adolfo Infante y tener un sueldo bajo. Declaró: “Joanna Vega-Biestro, por 27,500 pesos al mes, se levanta a las no sé qué de la mañana para que la lleguen a maquillar, entrar a hacer corajes, a que te trate mal Gustavo Adolfo. Ana María Alvarado, la otra menopáusica”.

Joanna no se quedó callada y le respondió en redes: “Para mí es más triunfazo que cada que tiene micrófono me mencione. De mi sueldo no hablo. A Arath nunca lo defendí, aunque le cueste aceptarlo. Simplemente reconocí que se supo controlar. A diferencia de alguien que prefirió abandonar el juego”.

Además, aseguró: “Todo el mundo dice que nos pagan por hablar mal de la gente. Ojalá... Tus datos son por programa, m’hijo”.

Por su parte, Ana María le contestó en redes. “Te pasaron mal los datos”.

Adrián Marcelo despotricó contra Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado / Archivo TVNotas, Redes sociales y YouTube: Laura Estrada Periodista

Te podría interesar: Adrián Marcelo critica a Facundo en La casa de los famosos México 2025 y revela su mala experiencia con él

¿Quién es el hijo de Ana María Alvarado y por qué quiere golpear a Adrián Marcelo?

La situación se tornó aún más complicada cuando Rodrigo Eyssautier (28 años), el hijo menor de Ana María, decidió intervenir y con un tono sarcástico y directo le lanzó un reto al influencer: “Si se siente muy hombrecito, sobre todo al atacar a mi mamá, que lo intente conmigo. En un ring, en una pelea. En el formato que él quiera. Yo sé que no va a aceptar, porque con los hombres no se mete. Cuando está en esa situación, lo único que hace es correr y no da la cara”.

Considera que Adrián Marcelo no sabe lo que dice: “Como hijo, quiero defender a mi mamá. Creo que esta persona habla sin conocer. Solo lo hace para lastimar. Lo más curioso es que solo lo hace con mujeres, porque con hombres se ha visto que es bastante miedoso y ma....”.

Dejó claro que su madre no está sola: “En esta ocasión, Adrián Marcelo ya está cruzando una línea de respeto que no debería permitirse. Por eso lo hace siempre con mujeres. Eso lo hace una persona cobarde”.

Reiteró que el conductor no se animaría a pelear con él: “Si él está dispuesto a subirse a un ring, vamos a ver de qué está hecho. Cuando vea esto, ni de chiste aceptaría. Sin embargo, aquí hay con qué defender a mi mamá. Incluso hasta mi hermano (Alex) ya dijo que él está dispuesto a defenderla en contra de Adrián Marcelo. Está bastante molesto y no le parece que esta persona hable mal de ella”, concluyó.

Rodrigo Eyssautier, hijo menor de Ana María Alvarado expresó: “Está cruzando una línea de respeto que no debería permitirse” / Archivo TVNotas, Redes sociales y YouTube: Laura Estrada Periodista

¿Qué pasó entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris en el aeropuerto de la CDMX?

Los influencers Poncho de Nigris y Adrián Marcelo

En dicho material se ve que Poncho se encuentra a Adrián Marcelo, quien estaba un piso arriba, y le pide que baje para hablar con él y aclarar algunas cosas entre ellos.

De Nigris le gritaba: “Bájate, aquí, querías platicar, bájate, güey, para que me digas lo que querías decir. ¿Qué me querías decir? Bájate aquí”.

Adrián estaba acompañado de su amigo Iván Fematt, quien trataba de tranquilizarlo. Su visita a la CDMX era para checar algunos detalles de su show Hermanos de leche .

Poncho llegaba a la capital para ver a su amiga Wendy Guevara.

El pleito entre ellos es porque Poncho ha defendido a Gala Montes y eso ha derivado en dimes y diretes entre ellos.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.

Mira: Amenazan a Adrián Marcelo por atacar a Abelito, ¡La casa de los famosos México está que arde dentro y fuera!