Poncho de Nigris encara a Adrián Marcelo en Aeropuerto de la Ciudad de México, ¿se fueron a los golpes? VIDEO

La conflictiva relación entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo volvió a ser tema de conversación tras la difusión de un video en el que ambos se enfrentan verbalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Aquí te presentamos hasta el video del momento.

¿Quén polémicas ha protagonizado Poncho de Nigris con Adrián Marcelo?

Pese a que siempre hubo una rivalidad entre ambos, Poncho de Nigris y Adrián Marcelo se hicieron amigos hasta que el youtuber entró a la segunda temporada de “La casa de los famosos México”.

La relación se tensó cuando Adrián Marcelo hizo un comentario que irritó profundamente a Poncho de Nigris: bromeó insinuando que el regiomontano usaba a sus hijos para facturar. La respuesta de Poncho no se hizo esperar, señalando que él sí podía tener hijos, mientras que Adrián no, lo que a su vez provocó la molestia de Karina Puente, esposa del youtuber.

Otra polémica ocurrió este año cuando Poncho expresó su total desaprobación sobre la entrevista que Adrián Marcelo realizó a Crista Montes, madre de Gala Montes.

“Lo que hizo la mamá de Gala Montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o madre a su hijo. El dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás. La señora mugrosa se prestó a eso por mier… y por dinero”, expresó Poncho públicamente.

Poncho de Nigris, Gala Montes y Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Qué pasó entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo en el aeropuerto?

Ahora la rivalidad sumó un nuevo capítulo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Poncho de Nigris se acercó decidido al a retar a Adrián Marcelo a decirle lo que tenía que decirle frente a frente, exigiendo un enfrentamiento cara a cara: “Bájate, aquí, querías platicar, bájate, güey, para que me digas lo que querías decir. ¿Qué me querías decir? Bájate aquí. Che cul…”.

Adrián Marcelo, situado en un piso superior, no respondió pero se le quedo viendo fijamente, mientras Iván Fematt ‘la Mole’, amigo de Adrián, intentaba calmar la situación y pidió a Poncho que mejor se fuera, pero el tío de Aldo de Nigris siguió provocándolo, pero Adrián Marcelo no bajo.

Poncho de Nigris y Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Qué dicen Poncho de Nigris y Adrián Marcelo tras su tenso encuentro?

Hasta el momento, ni Poncho de Nigris ni Adrián Marcelo se han pronunciado sobre su encuentro en el aeropuerto. Ninguno ha abordado el tema en sus redes sociales.

Adrián Marcelo se prepara para presentar esta noche su show “Hermanos de leche” junto a Iván “La Mole” Fematt en Tepic, Nayarit, mientras que Poncho de Nigris sigue promoviendo los votos para salvar a su sobrino Aldo de Nigris en La casa de los famosos México.

