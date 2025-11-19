¿Maxine Woodside no dejó que Ana María Alvarado regresara a Todo para la mujer? ¡La sacaron los policías!

El pleito entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside da otro giro inesperado. Y es que luego de que un juez fallara a favor de Alvarado y sentenciaran a Woodside a darle una indemnización y restituirla en el programa ‘Todo para la mujer’, la conductora de ‘Sale el sol’ afirma que su exempleadora se niega a seguir el dictamen de la autoridad, ¿qué está pasando?

Cabe destacar que, previamente, Ana María Alvarado, en entrevista para TVNotas, ya había mencionado que Maxine sigue en su postura de no hacerle caso a la autoridad y hasta ha intentado usar recursos legales para “ganar tiempo”.

“El juez ya resolvió y no le ha hecho caso tampoco ni a Dios ni al juez… Para ampararse no habían metido un recurso que se llama suspensión provisional de la sentencia… Para ganar más tiempo y poder ver si en el amparo se modifica la sentencia”, indicó a TVNotas.

Ana María Alvarado / Redes sociales

No te pierdas: Adrián Marcelo arremetió vs Ana María Alvarado y su hijo lo reta a golpes: “¡Que lo intente conmigo!”

¿Cómo comenzó el pleito entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside?

Todo comenzó en 2022. Tras 32 años laborando para el programa ‘Todo para la mujer’, Ana María Alvarado fue despedida, según ella, de forma injustificada y sin obtener una liquidación. Sostuvo que Maxine Woodside ni siquiera le avisó.

De acuerdo con Ana María, al no poder llegar a un acuerdo con Woodside, decidió demandarla para que se reconociera la relación laboral y le pagaran lo correspondiente. En respuesta a todo esto, Woodside ha dicho que no existía una “relación laboral”, asegurando que Alvarado solo era una “compañera de radio” y no había un contrato de por medio.

No fue hasta mayo de 2025 que Ana anunció que un juez había fallado a su favor y que Maxine no solo tenía que darle una indemnización, sino que también debía restituirla en su trabajo. Mientras que la presentadora celebró esta decisión, la llamada ‘Reina de la radio’ sostuvo que el caso aún no terminaba.

Si bien se llegó a pensar que Alvarado regresaría a ‘Todo para la mujer’, ya no se supo más del caso hasta hace algunas horas que la propia periodista de espectáculos compartió un video afirmando que Maxine se negaba a seguir el dictamen oficial.

Ana María Alvarado / Redes sociales

Checa: ¿Ana María Alvarado está enferma? Ausencia en Sale el sol que preocupó a los fans

¿Por qué Ana María Alvarado no ha podido regresar a ‘Todo para la mujer’?

Durante una transmisión en vivo para redes sociales, Ana María Alvarado narró que hoy había ido a las inmediaciones de Radio Fórmula, lugar donde se transmite ‘Todo para la mujer’, para ver justamente lo de su restitución al programa.

Aparentemente, no habría recibido un buen trato. Y es que, según su versión y sin querer dar muchos detalles, ya la “andaban sacando” los encargados de la seguridad del lugar. Ana María sostiene que, hasta el momento, Maxine Woodside ni siquiera le ha querido dar su liquidación, pese a que, en su momento, dijo que acataría las órdenes de las autoridades.

Relató que, si bien los abogados de su exempleadora habían metido una “suspensión” de la sentencia, no pagaron la fianza correspondiente, por lo que no se habría hecho válida.

Ana María Alvarado “Ya me andaban sacando con todo y policías allá en Radio Fórmula, pero les voy a contar. Como saben, fui despedida del programa de Maxine Woodside hace casi tres años. Inicié un proceso legal contra Maxine por despido injustificado. Ella nunca estuvo dispuesta (a negociar), por eso tuve que recurrir a las instancias legales”

Contó que había llegado al lugar, en compañía de la autoridad para que dieran fe de su restitución. Sin embargo, en la recepción le habrían puesto trabas y hasta la regañaron por empezar a grabar. Incluso, un presunto abogado que estaba allí le dijeron que no podían darle acceso, diciendo que fueran a “la casa de Maxine a restituirla”, argumentando que, desde allí, se transmite el programa.

“No sé a qué juegan. Lo que operaba hoy es que me dejaran pasar, se me reinstalara y después se me liquidará. Ya, si se quería, se continuaba con la relación laboral o no, ya cómo ellos decidieran. No nos dejan pasar. Se estaba poniendo un poco ruda la empleada. La verdad es que tuve que usar la maña; quité el teléfono del tripie, me lo puse aquí (en el pecho) y seguí grabando. Voy a mostrar los videos en la noche” Ana María Alvarado

¿Qué sigue en el caso legal de Ana María Alvarado y Maxine Woodside?

Ana María Alvarado mencionó que, tras lo ocurrido, tenía que ir a los juzgados para levantar el acta sobre esta situación: “Nada más a explicar que yo fui a cumplir lo que dijo el juez y me mandaron de patitas a la calle otra vez”, expresó.

Reiteró que los empleados y la seguridad de Radio Fórmula la corrieron de una manera “un poco agresiva”. No obstante, no descarta que solo hayan seguido órdenes de Maxine Woodside. Aunque no mencionó si volvería a intentar su restitución, indicó que ahora, de forma oficial, su ciclo con la radiodifusora había “terminado” de forma definitiva.

Hasta el momento, Maxine Woodside no se ha pronunciado ante las declaraciones de su exempleada. En tanto que, en redes sociales, la mayoría de los usuarios se ha solidarizado con Alvarado.

Mira: ¿Ana María Alvarado deja Sale el sol ? Pretendiente millonario le ofrece vida de lujos en Los Cabos