¿Ana María Alvarado regresa a Todo para la mujer con Maxine Woodside? Esto dijo la conductora de Sale el sol

Luego de que Ana María Alvarado se enfrentara legalmente a Maxine Woodside con una demanda de despido injustificado, la conductora de ‘Sale el sol’ volvió a dar detalles de la compensación económica que debe recibir. Además, habló sobre la posibilidad de reintegrarse al programa de radio ‘Todo para la mujer’. ¡En exclusiva para TVNotas!

Ana María Alvarado asegura que Maxine Woodside no ha pagado su liquidación. / Instagram

Te puede interesar: ¡Apareció! Maxine Woodside se presenta a la audiencia en el caso de Ana María Alvarado; esto pasó

¿Por qué Ana María Alvarado demandó a Maxine Woodside?

En 2023, Ana María Alvarado interpuso una demanda contra Maxine Woodside por despido injustificado. La conductora de ‘Sale el sol’ afirmó que la conocida ‘Reina de la radio’ la despidió del programa ‘Todo para la mujer’ después de más de 32 años de colaboración, sin causa justificada ni una liquidación adecuada.

Ante esta situación, Alvarado optó por proceder legalmente y, tras casi tres años de litigio, anunció que el juez resolvió a su favor. Ordenaron que Maxine le otorgue una indemnización económica.

“Les tengo buenas noticias. Estoy muy contenta este día porque, al fin, la justicia me dio la razón y no en el afán necio de ganar por ganar. Yo trabajé durante 32 años para el programa ‘Todo para la mujer’” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado ganó la demanda por despido injustificado a Maxine Woodside / IG: @anamaalvarado / @maumancera

No te pierdas: Maxine Woodside pediría a Ana María Alvarado que no cante victoria en su pleito legal: “Esto no ha terminado”

¿Maxine Woodside le pagó a Ana María Alvarado su liquidación tras despedirla de Todo para la mujer?

Ahora, Ana María Alvarado, conductora de ‘Sale el sol’, compartió qué fue lo que sucedió en la reciente audiencia a la que asistió. En entrevista con TVNotas, la periodista recordó que el juez dictó la sentencia de que Maxine Woodside le pagara la liquidación que merece tras 32 años de trabajo junto a ella en ‘Todo para la mujer’. Sin embargo, la también conocida como ‘la Reina de la radio’ “no ha hecho caso”.

“El juez ya resolvió y no le ha hecho caso tampoco ni a Dios ni al juez… Para ampararse no habían metido un recurso que se llama suspensión provisional de la sentencia… Para ganar más tiempo y poder ver si en el amparo se modifica la sentencia”, dijo.

“No estoy pidiendo que me regalen nada, solamente lo que, conforme a derecho, ahora sí que de empleado a empleado… Los que somos empleados pasamos por estas penurias” Ana María Alvarado

Maxine Woodside y Ana María Alvarado / Redes sociales

Mira: Adrián Marcelo arremetió vs Ana María Alvarado y su hijo lo reta a golpes: “¡Que lo intente conmigo!”

¿Ana María Alvarado regresa a ‘Todo para la mujer’ con Maxine Woodside tras demanda?

Asimismo, Ana María Alvarado compartió que parte de la sentencia también consistió en que la reintegraran a su trabajo en ‘Todo para la mujer’. Sin embargo, Maxine Woodside no ha cumplido con lo dictaminado con la ley.

“Yo gané el juicio, la sentencia salió a mi favor y ya saben que era pagar la liquidación completa y, además, que me reinstalaran en mi trabajo, son cosas de estrategias jurídicas y el juez es el que dictó esta medida, cuando el juez pone esta sentencia, hay que cumplirlas”. Ana María Alvarado

No obstante, Maxine tampoco ha respondido a lo dictaminado sobre la reinstalación, según reveló Ana María Alvarado.

“Se va a fijar una nueva fecha para la reinstalación… Desconozco qué es lo que ella vaya a decidir, yo me apego a lo que dicta un juez, si el juez dice ‘reinstalación’, pues ahí voy a dar. Sé hacer mi trabajo con gente que me cae bien y con gente que me cae mal porque llevas muchos años trabajando”, dijo Alvarado.

Maxine Woodside / Redes sociales

Por otro lado, Ana María comentó que, en dado caso de que Maxine Woodside no cumpla con la sentencia de reinstalación, tendría que pagar una fianza.

“Para que no se lleve a cabo la reinstalación se tiene que pagar una fianza, eso es lo que hay que pagar. Hasta el momento, no lo ha exhibido ese pago. En caso de que no quiera hacerlo y esperarse al juicio de amparo”, comentó la periodista a TVNotas.

Finalmente, reiteró que ella está dispuesta a regresar a ‘Todo para la mujer’. Esto solo por ser un mandato del juez. Sin embargo, dejó claro que, en caso de existir “maltrato” seguirá otros procesos con base en la ley. Señaló que el plazo para la reinstalación debe ser esta semana, si no, se le dará otra fecha a Woodside para considerar pagar fianza o que la conductora de ‘Sale el Sol’ regrese al programa de la radio.

Ana María Alvarado podría regresar a Todo para la Mujer. / IG: @anamaalvarado / YT: Todo para la mujer

“Ellos ya están empeñados en que yo no tenga una liquidación… Lo intentaría (regresar a ‘Todo para la mujer’) por ser un mandato del juez y ya depende de cómo se fuera dando la relación. Obviamente, si hay maltrato, ya se siguen otros procesos… Está en sus manos, si ella lo decide, ahí estaré, pero, si no, que pague la fianza que corresponde y punto”, mencionó.

“Yo quise mucho ese programa, estoy muy agradecida, obtuve muchas cosas, si me dieran la oportunidad en buenos términos y en las mismas condiciones, como indicó el juez, con el mismo salario, no con todos los descuentos que me habían dado… Claro que yo regreso feliz… Yo me quiero apegar a la ley”. Ana María Alvarado

Al momento, Maxine Woodside no se ha pronunciado a las recientes declaraciones de Ana María Alvarado. Sin embargo, causó expectativa la decisión que tomará de que la conductora de ‘Sale el sol’ regrese a ‘Todo para la mujer’. ¿Será?