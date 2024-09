¡Apareció! Maxine Woodside se presenta a la audiencia en el caso de Ana María Alvarado; esto pasó

Este miércoles por la tarde se realizó la tercera audiencia en el caso de la demanda por despido injustificado que inició Ana María Alvarado en contra de Maxine Woodside, y la gran sorpresa fue que sí asistió la llamada ‘Reina de la radio’ a dicha reunión en los Juzgados de lo laboral.

Recordemos que en la audiencia anterior tenía que presentarse la periodista Maxine Woodside. Sin embargo, sus abogados acreditaron su ausencia. Pero este miércoles fue diferente debido a que sí estuvo presente y desde temprano la metieron por el estacionamiento de empleados, por lo que no pudo ser vista por los medios que la esperaban por la puerta principal de los juzgados.

Ana María Alvarado cuenta lo que pasó en la audiencia con Maxine Woodside presente: “Ni me volteó a ver”

La audiencia se realizó a las dos de la tarde, y tres horas y media después salió Ana Alvarado y nos contó que ocurrió en dicha reunión. “Estuvo presente ella (Maxine), no tuvimos ningún contacto, no nos saludamos, yo solo dije un ‘buenos días’ general, y ella solo se pasó de largo se sentó ni me volteó a ver”.

“A ella la interrogaron y dio su punto de vista. Yo expuse lo que pasó, respondí a lo que me preguntaban yo sé que se está litigando allá adentro y no acá afuera con los medios. Pero uno como periodista tiene que decir lo que está ocurriendo”.

Maxine no pudo ser captada porque entró por otra puerta / Redes sociales

Por su parte, el abogado de Ana, Raymundo Calva comentó sobre este proceso: “La contraparte declaró que no existe ninguna relación laboral con Anita. Todavía hay que esperar porque esto sigue en proceso”.

“Hasta el momento no hay ningún tipo de resolución por lo cual hay que esperar. Ella no ha querido conciliar nada, están muy reservados por lo que esperamos que las autoridades nos den la razón”.

¿Qué pasó entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside?

Recordemos que Anita desde 2023 trae este problema laboral con Maxine, luego de que la titular del programa radiofónico ‘Todo para la mujer’ supuestamente la despidió injustificadamente. Por tal motivo Anita Alvarado reveló que tomo acciones legales y demandó a la ‘Reina de la radio’, la periodista asegura que está pidiendo lo justo y lo que marca la ley.

