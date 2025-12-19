Joanna Vega-Biestro rompe en llanto en Sale el Sol en vivo por tragedia familiar: “Sufrí”

El pasado 6 de noviembre, Joanna Vega Biestro sorprendió al abandonar de manera inesperada el foro de ‘Sale el sol’, luego de recibir la dolorosa noticia del fallecimiento de su padre, Alejandro Vega, a los 78 años. La noticia fue un golpe duro para la conductora, quien hace apenas en 2022 sufrió la mueere de su madre, quien murió también en el mes de noviembre.

La conductora regresó a mediados de noviembre a Sale el sol, pero en vísperas de las fiestas decembrinas se enfrentó a una dinámica muy vulnerable en el matutino, donde habló de pasar estas fechas sin su papá.

Muere Alejandro Vega Torra, papá de Joanna Vega Biestro / Redes sociales

¿De qué murió Alejandro Vega Torra, papá de Joanna Vega-Biestro?

Según la periodista Ana María Alvarado, el padre de Joanna Vega-Biestro falleció de manera tranquila mientras dormía, lo que describió como “la muerte de los justos”. Alvarado destacó que el señor se encontraba en óptimas condiciones de salud, por lo que su partida resultó inesperada para sus allegados.

“Su papi tuvo la muerte de los justos, mientras dormía. Cuando le tocaron a la puerta ya no respondió. Descansa en paz... Era un señor encantador, un señor muy agradable... El señor no estaba enfermo, estaba bien”, comentó Ana María Alvarado.

En declaraciones a su canal de YouTube, la periodista también reveló que Vega-Biestro recibió la noticia durante la transmisión del programa y tuvo que abandonar el foro de “Sale el Sol " de inmediato. Además, mencionó que la conductora no se encontraba en su mejor estado físico, ya que días antes había recibido una vacuna que le provocó fiebre.

“Cuando llegó esta noticia, ustedes imaginarán, lo lamento con todo mi corazón para ti Joe..”, dijo Alvarado.

Joanna Vega Biestro rompe en llanto porque será la primera Navidad sin su padre y revela cómo pasará estas fiestas. / Redes sociales

¿Por qué Joanna Vega-Biestro se quebró en Sale el sol?

Durante una emotiva dinámica sobre el duelo navideño en “Sale el sol”, Joanna Vega-Biestro no pudo contener las lágrimas al recordar que esta será la primera Navidad que vivirá sin su padre, fallecido a inicios de noviembre, y sin su madre.

El momento ocurrió durante la sección especial titulada “Una silla vacía en la mesa”, presentada por la tanatóloga Audrey Vera, enfocada en las ausencias y pérdidas que muchas familias enfrentan en estas fechas. En el foro también participaron Katy Zaragoza, Beibi Benítez y Mauricio Mancera, pero fue Joanna quien protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la emisión.

La conductora llevó consigo una fotografía en la que aparece junto a su padre y explicó el significado especial de la imagen: “Va a ser la primera (Navidad) sin él. Esta fotografía es muy importante porque fue la primer Navidad que pasamos sin mi mamá y ahora va a ser la primera sin los dos”.

¿Qué dijo Joanna Vega Biestro sobre cómo enfrentará esta primera Navidad sin su padre?

Entre lágrimas, Joanna Vega Biestro compartió cómo planea enfrentar estas fiestas, en las cuales como madre se siente con la necesidad de no contagiarle ese dolor a su pequeña, para que ella pueda disfrutar estas fiestas.

“Como hija va a ser una muy dolorosa (Navidad) pero como madre quiero que sea muy hermosa. Entonces tratar de hacer lo que mi papá y mi mamá porque lo digo mucho, ellos también perdieron a sus padres y yo nunca sufrí”. Joanna Vega-Biestro

Durante la dinámica, recordó momentos entrañables de su infancia, como la música que su madre ponía mientras armaban el árbol de Navidad, canciones de Pandora y Timbiriche, así como las insistencias de su padre de probar el bacalao, aunque nunca fue de su agrado. A pesar de las diferencias, siempre celebraban juntos.

