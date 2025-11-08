Joanna Vega-Biestro, destrozada por la muerte de su papá, rompe el silencio: “Finalmente juntos”

El pasado jueves 6 de noviembre, se dio a conocer la muerte de Alejandro Vega Torra, padre de Joanna Vega-Biestro. La periodista recibió la noticia en plena transmisión de ‘Sale el sol’, por lo que tuvo que retirarse. En tanto que sus compañeros fueron los encargados de dar el anuncio.

Muere papá de Joanna Vega-Biestro / Redes sociales

Te recomendamos: Joanna Vega-Biestro explota vs. productora de La casa de los famosos México tras ¿error en salida de Guana?

¿Cómo anunciaron la muerte del papá de Joanna Vega-Biestro en Sale el sol?

Ana María Alvarado y Mauricio Mancera, evidentemente conmocionados, lamentaron el deceso del padre de Joanna Vega-Biestro. También le mandaron condolencias al resto de la familia y se solidarizaron con su compañera.

“Tenemos que dar una noticia muy triste. Estábamos aquí en el programa y, desafortunadamente, hablaron para decir que había fallecido el papá de Joanna. La verdad, lo sentimos mucho. Descanse en paz”, expresó Ana, entre lágrimas.

¿De qué murió el papá de Joanna Vega-Biestro?

Si bien en un principio no se dijeron los motivos de muerte del papá de Joanna Vega-Biestro, horas después, la periodista Ana María Alvarado señaló que el señor había tenido la “muerte de los justos”, es decir, falleció mientras dormía.

Normalmente, se usa esta expresión cuando una persona pierde la vida por un infarto. Sin embargo, Alvarado no quiso ahondar en el tema y señaló que Dalilah Polanco, quien estaba de invitada en el programa, acompañó a Joanna luego de que esta recibiera la desgarradora noticia.

“Su papi tuvo la muerte de los justos, mientras dormía. Cuando le tocaron a la puerta, ya no respondió. Descansa en paz... Era un señor encantador, un señor muy agradable... El señor no estaba enfermo, estaba bien. Al suceder todo esto (Dalilah) se fue con Joe para que no manejara y demás”, contó.

Tras el anuncio, Joanna Vega-Biestro no dio declaraciones y se mantuvo ausente de redes sociales

Papá de Joanna Vega- Biestro / Redes sociales

Lee: Joanna Vega-Biestro defiende a Dalilah Polanco tras revelarse que estuvo en una secta: “Mucha gente estuvo”

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro sobre la muerte de su papá, Alejandro Vega Torra?

A un día del fallecimiento de su padre, Joanna Vega-Biestro se pronunció en redes sociales. La conductora de ‘Sale el sol’ rompió el silencio y expresó su sentir con respecto a que sus padres ya no se encuentran con vida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Joanna compartió en sus historias una imagen de sus papás juntos. Aunado a esto, escribió un desgarrador mensaje:

“Finalmente juntos. Qué fortuna haberlos tenido como papás, la vida me dio a los mejores” Joanna Vega-Biestro

Además, acompañó esta historia con la canción de Eric Clapton: ‘Tears in heaven’. Sin embargo, Joanna Vega-Biestro, conductora de ‘Sale el sol’, no ha dado más detalles sobre la muerte de su papá, Alejandro Vega Torra. Aunque los mensajes de sus seguidores no se hicieron esperar. Le enviaron todo su apoyo en estos momentos tan difíciles.

Así lo dijo Joanna Vega-Biestro: