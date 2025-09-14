Joanna Vega-Biestro defiende a Dalilah Polanco tras revelarse que estuvo en una secta: “Mucha gente estuvo”

Dalilah Polanco ha estado en controversia durante los últimos días. No solo por el hecho de haber sido salvada de la nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’, sino también por revelar que fue parte de una secta.

Durante una conversación sincera con Shiky en ‘La casa’, la actriz Dalilah Polanco contó, sin ahondar en detalles, que estuvo involucrada con la secta ‘NXIVM’, un grupo de origen extranjero que funcionaba bajo la fachada de ofrecer talleres de “autoayuda”, pero que, en el fondo, sus líderes cometían muchos delitos, incluyendo el abuso.

“Estuve en una secta, sí, NXIVM” Dalilah Polanco

Esta declaración causó mucha controversia en redes sociales. Si bien sus fans aseguraron que solo estuvo por poco tiempo y luego salió sin saber lo que realmente ocurría allí, otros afirmaron que la celebridad, incluso, pudo estar consciente de todos los delitos que se cometían allí. En medio de todo esto, Joanna Vega-Biestro salió en su defensa.

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro sobre Dalilah Polanco y la secta a la que perteneció?

Durante una transmisión en vivo para redes sociales, Joanna Vega-Biestro, conductora de ‘Sale el sol’, aseguró que no todos los que son invitados a una secta o forman parte de ella temporalmente deben saber lo que pasa o hacen sus líderes.

Incluso, admitió que, en su momento, a ella también la invitaron a unirse a la ‘NXIVM’. No obstante, se negó debido a los altos costos de sus “talleres de autoayuda”.

“Mucha gente estuvo involucrada y hubo mujeres que sí la sufrieron, pero no significa que todos supieran. A mí también (me ofrecieron entrar). Nada más que yo dije: ‘No voy a pagar dinero para que me digan qué hacer con mi vida’” Joanna Vega-Biestra

Las palabras de la presentadora causaron aún más controversia, pues para muchos, no solo habría dado a entender que muchos famosos pudieron estar involucrados en todo esto, sino que también habría sugerido que la secta “no era tan mala”. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Contradicciones de las amigas de Dalilah Polanco”

“¿No que era víctima?”

“¿Por qué siempre la defiende?”

“Pues Joanna tiene razón”

“Todo es muy raro”

“Minimizando algo tan grave solo por defender a Dalilah”

“Todo lo banalizan”

¿Dalilah Polanco es víctima de una campaña de desprestigio?

En medio de toda esta situación, los fanáticos de Dalilah Polanco han asegurado que la revelación de la secta solo se está usando para nutrir una supuesta campaña de desprestigio que existe en contra de la actriz.

“No hagan caso, sigan con Dalilah. Es una campaña de desprestigio porque saben que ella está fuerte y quieren que, a fuerzas, los 5 de noche lleguen a la final. Cualquier cosa que diga Dalilah, ya es para atacarla”, dijo una internauta que se dice liderar uno de los grupos a favor de la actriz.

Cabe destacar que, recientemente, también se ha reportado la circulación de un video que, presuntamente, te explica cómo “hackear” el sistema de votaciones para beneficiar a tu habitante favorito. Hasta el momento, la producción no se ha pronunciado ante esto, así como tampoco hay un testimonio que confirme si este “proceso” realmente funciona.

¿Qué es la NXIVM, secta a la que perteneció Dalilah Polanco?

La NXIVM (NEXIUM) fue una organización fundada en 1988 por Keith Raniere en Albany, Nueva York. Se presentaba como un grupo de autoayuda y, con el paso del tiempo, se extendió a muchas partes del mundo.

Daban talleres de “superación personal” que costaban hasta 5 mil dólares y afirmaban ser de ayuda para conocerse a uno mismo y poder “evolucionar” como persona.

No obstante, hace algunos años, su fundador fue arrestado luego de ser acusado, entre otras cosas, de abuso sexual y trata de personas. Y es que se descubrió que tenía un grupo alterno llamado DOS, en el que las mujeres eran marcadas y obligadas a tener relaciones con el fundador, quien fue condenado a 120 años en prisión.

Actualmente, el grupo ya no existe. No obstante, se sabe que varias famosas mexicanas formaron parte de él. Tal fue el caso de la actriz Verónica Jaspeado, quien incluso ofreció su testimonio al documental que realizó Netflix sobre esto.

