Dalilah Polanco estalla en vivo y exige respeto para Joanna Vega-Biestro tras la muerte de su papá

La tarde del 6 de noviembre se confirmó la muerte de Alejandro Vega Torra, padre la conductora Joanna Vega-Biestro, conductora del programa Sale el sol. La noticia tomó por sorpresa al público, pues horas antes la presentadora estaba al aire, lo que volvió aún más inesperado el anuncio difundido en redes y medios de espectáculos. Familiares, colegas y seguidores comenzaron a enviar condolencias, mientras su equipo de trabajo solicitó respeto para el duelo que enfrenta.

Sin embargo, el clima digital no fue del todo empático. En medio de las muestras de cariño, surgieron comentarios que apuntaron críticas hacia su apoyo a Dalilah Polanco dentro de La casa de los famosos México. Ante este escenario, Dalilah realizó una transmisión en vivo.

Dalilah Polanco

¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre la muerte del padre de Joanna Vega-Biestro?

Durante un live en redes sociales, Dalilah Polanco, exhabitante de La casa de los famosos México, manifestó tristeza por la noticia y explicó que su intención era solicitar apoyo para la presentadora. Visiblemente conmovida, compartió que, pese al difícil momento, Joanna había recibido mensajes ofensivos relacionados a situaciones que generaron controversia por la participación de Polanco dentro del reality. De acuerdo con el registro del video, Dalilah declaró:

“El día de hoy es un día triste. Quiero pedirles un grandísimo favor. Creo que ustedes saben lo que pasó con la tía Joana el día de hoy. Es un momento difícil para ella. Es un momento triste. Ustedes saben, creo que para ustedes, para mí, para muchas personas es una persona a la que queremos mucho”. Dalilah Polanco

La actriz también señaló que algunas personas aprovechan situaciones complicadas para agredir, lo cual reprobó contundentemente. Sin embargo, pidió a sus fans que le enviaran muestras de cariño a la conductora, quien enfrentaría momentos totalmente complicados.

“Les cuento que ha recibido mensajes no muy bonitos hoy y me parece terrible. Que en una situación de esta índole cualquier ser humano vea la oportunidad de maltratar a una persona en la desgracia, no está padre. (…) Si alguien sintió que Joanna estuvo de mi lado apoyándome y dando la cara por mi, mándenle amor. Gracias” Dalilah Polanco

¿Qué tipo de mensajes ha recibido Joanna Vega-Biestro tras la noticia de la muerte de su papá?

Tras la muerte del papá de Joanna Vega-Biestro, en medio de las condolencias, surgieron mensajes ofensivos recordando polémicas de La casa de los famosos México, donde usuarios señalaron que Joanna y Martha Guzmán habrían defendido comentarios de Dalilah considerados insensibles hacia Mar Contreras al mencionar, en tono sarcástico, el simbolismo espiritual que la actriz relacionaba con sus padres fallecidos por Covid-19.

La conversación se reactivó luego de que circularan fragmentos del pódcast Sin.Cuenta, conducido por Martha Guzmán, Joanna Vega-Biestro y Dalilah Polanco, donde las compañeras comentaron la postura de Martha Figueroa, quien defendió a Mar Contreras y criticó las burlas sobre pérdidas familiares dentro del programa. En el episodio, Guzmán señaló que Figueroa estaba “atacada”, mientras que Vega-Biestro cuestionó la autoridad para perdonar o no a alguien por dichos comentarios, declaraciones que generaron debate y opiniones divididas en redes. Tras la muerte del padre de Joanna, internautas retomaron estos momentos para justificar nuevos ataques digitales, mientras figuras del espectáculo y seguidores solicitaron empatía y respeto durante el proceso de duelo de la familia Vega-Biestro, algunos comentarios fueron:



“Tanto que quiero decir… pero nosotros no somos igual de nefastos que Joanna Vega-Biestro, Dalilah Polanco y Martha Guzmán cuando se burlaron de las lágrimas de Mar al recordar a sus papás fallecidos”. y

“Es verdad cuando ‘D’ hacía burla sobre los papás fallecidos de Mar (las mariposas), tanto Johana como la Martha se la pasaron justificando o minimizando todas y cada una de las pend... que decía su amiga”.

Dalilah Polanco y Mar Contreras protagonizan un momento incómodo en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte del padre de Joanna Vega-Biestro?

De acuerdo con lo informado por Ana María Alvarado, el padre de Joanna Vega-Biestro, Alejandro Vega Torra, murió la mañana del jueves 6 de noviembre mientras dormía. La noticia fue dada en pleno programa por la periodista Ana María Alvarado, quien explicó que el señor se encontraba en buen estado de salud y no presentaba enfermedades graves previas, por lo que su muerte resultó sorpresiva. En infomación exclusiva de TVNotas, Vega-Biestro se habría enteredo pasadas las 11:30 de la mañana mediante una llamada telefónica mientras seguía al aire, lo que provocó la suspensión del segmento de espectáculos.

Alvarado detalló en su canal de YouTube que, al tocar a la puerta, el señor ya no respondió y fue en ese momento que se confirmó su fallecimiento, describiendo la situación como “la muerte de los justos”. Testigos señalaron que la conductora no se sentía bien por la reacción a una vacuna que le causó temperatura, por lo que su compañera Dalilah Polanco la acompañó al salir del foro para evitar que manejara en ese estado. Hasta ahora, la familia no ha proporcionado más detalles sobre servicios funerarios o actos públicos.

