Dalilah Polanco habla de su caída en La casa de los famosos México 2025: ‘Me aventé’, dice

Dalilah Polanco rompió el silencio sobre la aparatosa caída que sufrió dentro de La casa de los famosos México 2025, un momento que generó preocupación entre los seguidores del reality show.

La actriz explicó cómo ocurrió el accidente y qué consecuencias tuvo, luego de que los internautas la acusaron presuntamente de fingir, por lo que decidió aclarar lo ocurrido y contó su versión de los hechos, poniendo fin a los rumores que surgieron tras el incidente.

Dalilah Polanco se defiende tras la polémica caída en La casa de los famosos México 2025 y explica en tono de broma cómo sucedió el incidente. / Foto: IG/dalilahpolanco

¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre su caída en La casa de los famosos México 2025?

Dalilah Polanco habló con total sinceridad sobre la polémica caída que sufrió en La Casa de los Famosos México 2025, durante una charla en su podcast Sin Cuenta junto a Joanna Vega-Biestro y Marta Guzmán.

Entre risas y bromas, la actriz dijo que ella se lanzó: “Ok, me aventé, esa es la respuesta”, mencionó. Entre carcajadas, Polanco continuó con el chiste asegurando que lo hizo porque “siempre quise saber que se sentía romperse un hueso... o tres”, dijo divertida. Incluso añadió que pensó que así la sacarían del reality, pero al no ocurrir, comentó entre risas que “mejor buscaba otro plan”.

"(Dije) sería chin... porque ya me quiero ir. Vamos a ver, ¿si me rompo un hueso me sacan?, ¿con tres huesos me sacarán? Como no me sacaron, sí pensé, debería de romperme siete”, mencionó, aparentemente sarcástica, la actriz de la serie La familia P. Luche.

También aprovechó para responder con ironía a quienes la acusaron de fingir la lesión. “Los reto a hacer una mentira durante seis semanas caminando con esto”, dijo con humor, refiriéndose a las férulas que todavía usa. Aunque todo lo relató en tono de burla, dejó ver que su recuperación fue real y que el accidente sí le dejó molestias físicas.

Dalilah Polanco se quedó con el segundo lugar de La casa de los famosos México. / Foto: IG/elguana

¿Qué le pasó a Dalilah Polanco en La casa de los famosos México 2025?

Durante una de las dinámicas más tensas de La casa de los famosos México 2025, Dalilah Polanco protagonizó un momento que alarmó tanto a sus compañeros como a los espectadores. Mientras participaba en el reto de robo de salvación, la actriz perdió el equilibrio al intentar bajar unas escaleras y terminó cayendo frente a las cámaras, generando preocupación inmediata dentro del reality show.

Aldo de Nigris, actual ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México, y José Luis “Guana” Rodríguez fueron los primeros en correr a auxiliarla, visiblemente preocupados por su estado. Minutos después, el equipo médico le brindó atención y evaluól a gravedad de la caída.

El incidente provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde los fans del programa expresaron su sorpresa y preocupación por la salud de Dalilah, mientras las imágenes del accidente se volvían virales. Aunque el susto fue grande, la producción aseguró que la actriz recibió atención inmediata y se encontraba estable.

De Alexis Ayala a Mar Contreras: Dalilah Polanco protagonizó polémicas y conflictos en La casa de los famosos México 2025. / Foto: IG/programahoy

¿Cuáles fueron las polémicas de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México 2025?

Además de su aparatosa caída y los comentarios que generaron su rivalidad con Mar Contreras o los pleitos con Alexis Ayala, Dalilah Polanco estuvo en el ojo del huracán dentro de La casa de los famosos México 2025 por una curiosa polémica: el “caso de la crema de avellanas”.

Todo comenzó cuando Abelito y Aldo de Nigris hicieron una broma en el baño, lo que provocó que la actriz se molestara y decidiera esconder los envases de Nutella para evitar que los demás los usaran.

El inusual castigo rápidamente se volvió tema de conversación entre los internautas, quienes no tardaron en bautizarla como ‘Lady Nutella’, uno de los apodos más virales de la temporada. Las redes sociales se llenaron de memes y comentarios divididos: algunos defendieron su reacción, mientras otros consideraron exagerada su respuesta ante una simple broma.

La situación, que comenzó como una travesura inocente, terminó convirtiéndose en una de las polémicas más recordadas del reality show, demostrando que dentro de La casa de los famosos de México, cualquier gesto, que por más pequeño que parezca, puede convertirse en tendencia.

