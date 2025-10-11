¿Dalílah Polanco descubre que sus fans eran ‘bots’? La actriz rompe en llanto al enterarse de este detalle

El desenlace de la tercera temporada de La casa de los famosos México no solo coronó a Aldo de Nigris como el ganador absoluto, sino con diversas reacciones de los habitantes de esta temporada. En este caso, Dalílah Polanco protagoniza un momento “emotivo” al saber un detalle sobre sus fans... ¿confirma que eran bots?

¿En qué lugar quedó Dalílah Polanco en La casa de los famosos México 2025?

Con más de 43 millones de votos emitidos, según datos oficiales de Televisa, La casa de los famosos México 2025 alcanzó un récord sin precedentes para el formato. El ganador se decidió entre Aldo de Nigris y Dalílah Polanco, quienes llegaron hasta el último instante para poder coronar a uno de los dos como gran triunfador en esta tercera temporada.

Aldo de Nigris, exfutbolista e influencer regiomontano, obtuvo la victoria con 19 millones 139 mil 98 votos, mientras que Dalílah Polanco se quedó con un meritorio segundo lugar al cosechar 10 millones 619 mil 904 votos.

Aunque la diferencia fue de más de 8 millones de votos, Polanco se consolidó como una de las favoritas del público, especialmente en las semanas finales para aquellos fans del cuarto Día. Ante esto, en redes aseguraban a lo largo de estas 10 semanas que su apoyo en redes era gracias a ‘bots’, ¿era cierto?

Dalilah Polanco / Redes sociales

¿Fans de Dalílah Polanco durante La casa de los famosos México 2025 eran bots?

Tras abandonar el encierro de La casa de los famosos México, Dalílah Polanco compartió un video en el que no pudo contener las lágrimas al ver los mensajes de apoyo de su comunidad.

Durante la competencia, algunos internautas llegaron a afirmar que muchos de sus seguidores en redes sociales presuntamente eran ‘bots’, una acusación que ahora podría desmentirse por la respuesta de la audiencia.

Yo también los extraño, ahora yo lloro por todo, pero ahorita es de emoción y felicidad de saber que sí estaban ahí, siempre estuvieron ahí. Gracias, muchísimas gracias. Dalílah Polanco

Dalilah Polanco / Redes sociales

El vídeo fue difundido en redes sociales como X, y en los comentarios, muchos apoyaron a la actriz, aunque otra gran parte continuaba tirando ‘hate’:



“Claro que éramos muchos los que te querían, Dali”,

“Díganle que aquí sigo, pelear con desconocidos por defenderla es gratis” y,

“Hasta a mí me dan ganas de llorar de verla feliz, siempre estuvimos en el lado correcto.”

La manera en la que Dalilah también pensaba que éramos bots y ya se dio cuenta que no lo somos😭😭pic.twitter.com/cPLShgsL44 — Veronica 🪩 (@harryisgoldd) October 10, 2025

¿Por qué acusaron a Dalílah Polanco de “fingir” su lesión en La casa de los famosos México 2025?

La caída de Dalílah Polanco durante una dinámica en La casa de los famosos México 2025, en la que se disputaba el “robo de salvación”, generó preocupación entre los seguidores del reality. El incidente no pasó desapercibido en redes sociales, donde muchos fans expresaron inquietud por el estado de salud de la actriz.

La actriz reapareció posteriormente usando muletas y con una férula en el tobillo y en una de sus manos, lo que evidenció la seriedad de la lesión.

El accidente, no obstante, no estuvo exento de polémica. En redes sociales comenzaron a surgir comentarios que cuestionaban el trato que recibía la actriz dentro del programa, insinuando que presuntamente habría obtenido ciertos “beneficios” tras la lesión.

La controversia creció cuando en plataformas como X y TikTok se viralizó un video donde supuestamente se ve a Dalílah caminando (e incluso “corriendo”) a pesar de su aparente condición.



“Pobre Dalílah si la lesión es ficticia, en realidad va a tener lesiones en la otra pierna… ni modo”,

“A Dalílah Polanco se le olvidaron las tres fisuras y corrió como maratonista” y

“Viej* falsa, solo se lo inventaron para que no la saquen”.

Recientemente en el podcast “Sin.cuenta”, junto a sus amigas Joanna Vega-Biestro y Martha Guzmán, Polanco contó sobre su lesión y confirmó que fue real, pero también ocupó un poco de su humor para indicarlo:

Ok, me aventé, esa es la respuesta, me aventé. ¿Quieren saber? Me aventé. Porque siempre dije ¿qué se sentirá romperse un hueso? No, tres, ¿para qué? Vamos a ver, si me rompió un hueso me saca? ¿Con tres huesos rotos me sacarán? Dalílah Polanco

