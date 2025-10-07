Dalilah Polanco y Mar Contreras, tras salir de ‘La casa de los famosos México’, hablan de su rivalidad

Sin duda alguna, una de las rivalidades más fuertes dentro de ‘La casa de los famosos México 2025' que ganó Aldo de Nigris, fue la que surgió entre Dalilah Polanco y Mar Contreras. Pese a que, en un inicio, pertenecían al mismo cuarto, las cosas se fueron tensando con el pasar de las semanas y, si bien se trataban cordialmente, no eran muy unidas. Ahora que están fuera del reality, hablan de su enemistad, ¿seguirá?

¿Por qué Dalilah Polanco y Mar Contreras eran rivales en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Dalilah Polanco y Mar Contreras no comenzaron ‘La casa de los famosos México 2025’ de la mejor manera. Si bien las dos eran de ‘team Noche’, tenían personalidades muy distintas, lo que provocaba pequeñas rencillas.

Mientras que Polanco era muy estricta con cuestiones como la limpieza y la alimentación, hasta el punto en que muchos consideraron como “exageración”, Mar era más tranquila en esos aspectos. Las cosas empeoraron después de que la exnovia de Eugenio Derbez se cambiara al ‘cuarto Día’.

En los posicionamientos y sinceramientos, Contreras la acusaba de “no ser auténtica”. En tanto que Polanco aseguraba que su compañera se enojaba mucho cuando las cosas no salían a su manera.

Uno de sus conflictos más recordados fue cuando Dalilah hizo un comentario que, para muchos, fue considerado como “insensible”. En su momento, Polanco minimizó la creencia de Mar sobre que sus padres fallecidos se le aparecían en forma de mariposa: “¡Otra mariposa! Le voy a decir a Mar que aquí está su papá otra vez”, dijo en aquella ocasión.

¿Dalilah Polanco y Mar Contreras se reconciliarán tras ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante la conferencia de prensa tras la final de ‘La casa de los famosos México’, Dalilah Polanco y Mar Contreras fueron cuestionadas sobre su rivalidad. Entre risas, Mar le pidió a su colega que no fuera “sacatona” para después decir que, si bien hubo malentendidos, siempre tuvo la disposición de llevarse bien con ella.

Reconoció que las dos tienen un “carácter fuerte”, algo que influyó en sus roces constantes. No obstante, dejó claro que no tiene nada en su contra. Incluso, se dijo dispuesta a tener una amistad con ella en el futuro.

Mar Contreras “En mi caso siempre tuve una disposición de generar buena energía, un buen ambiente y generar una buena relación, creo que como en la vida tienes formas de ver puntos distintos, simplemente se dio el proceso de dos personas con una personalidad fuerte, somos mujeres de tomar decisiones, creo que eso conlleva a una especie de conflicto que se dio en algún momento, pero nos reconciliamos y creo que es parte de la vida. Yo feliz de seguir teniendo una relación fuera de la casa”.

Por su parte, Dalilah destacó que ambas eran algo controladoras, sobre todo, en temas relacionados con la cocina. No obstante, y al igual que Mar, desea construir una relación con ella, asegurando que todos los problemas quedaron dentro de ‘La casa’.

¿En qué lugar quedaron Mar Contreras y Dalilah Polanco en ‘La casa de los famosos México 2025’?

El ganador de ‘La casa de los famosos México 2025’ fue Aldo de Nigris, obteniendo así los 4 millones de pesos. En tanto que el resto de los finalistas quedaron de la siguiente manera:

Segundo lugar: Dalilah Polanco

Tercer lugar: Abelito

Cuarto lugar: Shiky

Quinto lugar: Mar Contreras

Además de los problemas que hubo entre ellas, Mar y Dalilah también enfrentaron críticas en redes sociales. En el caso de Mar, aseguraban que se “hacía la víctima” y “lloraba casi todo el tiempo”. Por otro lado, se decía que Dalilah era “falsa”.

Aunado a esto, sigue en medio de la polémica Dalilah Polanco por haber hablado de unas fotografías que publicó TVNotas y en las que aparece su exnovio Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo juntos.

