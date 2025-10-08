¿A Dalílah Polanco le gusta el drama? Apio Quijano revela cómo fue trabajar con ella en “De buenas”

En el reciente episodio de su programa de YouTube Pipiris nights, Héctor “Apio” Quijano, integrante de Kabah y exconcursante de La casa de los famosos México, sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre su experiencia trabajando con la actriz Dalilah Polanco, conocida por su participación en La familia P. Luche. ¿Qué dijo sobre la actriz?

¿Por qué acusaron a Dalílah Polanco de “fingir” y “dramatizar” su lesión en La casa de los famosos México 2025?

La caída de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México 2025 durante una dinámica para obtener el “robo de salvación” no pasó desapercibida en redes sociales. Los fans se preocuparon por su estado de salud tras esta triste situación.

Más tarde, durante la gala, la presentadora Odalys Ramírez actualizó la situación diciendo: “Dalílah está siendo atendida en este momento. Dalílah está bien”, lo cual brindó algo de alivio tanto a los compañeros como a los seguidores del programa. Más tarde apareció la actriz con muletas y una “férula” colocada en su tobillo y en su mano.

Sin embargo, el incidente no tardó en generar controversia. A raíz de su accidente, Dalílah fue blanco de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraron que estáría recibiendo supuestos “privilegios” dentro del reality.

En plataformas como X y TikTok circula un video donde se observa a Polanco aparentemente “corriendo”, pese a su lesión. Esto provocó una oleada de comentarios acusándola de fingir o exagerar su dolencia con la intención de ganar simpatía. Esto dijeron:



“Pobre Dalilah si la lesión es ficticia, en realidad va a tener lesiones en la otra pierna… ni modo”,

“A Dalílah Polanco se le olvidaron las tres fisuras y corrió como maratonista” y

“Viej* falsa, solo se lo inventaron para que no la saquen”.

Te puede interesar: Dalilah Polanco armó fiestón con Carlos Rivera tras salir de La casa de los famosos México y desata polémica

Dalilah Polanco accidente / Redes sociales

¿Qué dijo Apio Quijano sobre su experiencia al trabajar con Dalílah Polanco?

Apio Quijando, exmiembro de Kabah, tuvo una plática con Aarón Mercury en su programa de YouTube Pipiris nights, en el que hablaron de las experiencias del influencer dentro de La casa de los famosos México 2025 y cómo fue para él, convivir con todos los demás habitantes.

En la conversación, Aarón Mercury recordó un momento tenso en el reality cuando Dalílah guardó la crema de avellana que a él le gustaba (justificándose con que “no la merecen” sus compañeros), Apio no dudó en confirmar que esa actitud no le sorprendía del todo.

Yo le he dicho a la gente (que) trabajé con ella tres años en un proyecto matutino, todos los días nos veíamos. Y la quiero mucho, fue una experiencia bellísima, pero sí es alguien que se toma las cosas muy personal, como muy drama en ese sentido. Apio Quijano

Dalilah Polanco / Redes sociales

También mencionó que, aunque siempre trató de mantener una relación respetuosa, notaba que Polanco solía engancharse emocionalmente ante los conflictos.

Quijano recalcó que este tipo de actitudes le generaban cierta incomodidad:

“ Yo soy muy rélax en ese aspecto; si alguien se me posicionaba, ya luego era todo rélax de mi parte. Y sentí que ella sí se enganchaba, había temita ahí. (...) Lo único que le comentaba era ‘siento que te enganchas y te lo tomas personal ”, remató.

Te puede interesar: Dalilah Polanco y Mar Contreras, tras salir de ‘La casa de los famosos México’, hablan de su rivalidad

Apio Quijano y Dalílah Polanco en programa “De buenas” / Redes sociales y canva

¿Por qué dicen que Dalílah Polanco se “burló” de Aarón Mercury en la final de La casa de los famosos México?

Durante la última noche en La casa de los famosos México 2025, las cámaras captaron a Dalílah Polanco guardando con esmero un frasco de “Nutella”. Aunque para algunos pudo parecer un gesto sin importancia, el tono con el que lo hizo fue percibido en redes como una actitud “burlona”. Pero, ¿por qué generó tanta reacción?

“Voy a ver si me cabe por aquí, a ver si sí, yo creo que sí me cabe por aquí (…) no puede ser que estoy haciendo esto, si hay una cámara prendida, es el momento. Presencia en este momento, en donde me estoy chin… lo más mejor que no se pudo llevar el niño Aarón” Dalílah Polanco

Dalilah Polanco se llevó la nutella / X

Este momento revivió una polémica recurrente a lo largo de la temporada: en varias ocasiones, Dalílah había escondido frascos de crema de avellana, argumentando que sus compañeros los desperdiciaban. Esa conducta no pasó desapercibida y se volvió viral, al punto de que usuarios la apodaron “Lady nutella” y la compararon con Mariana Echeverría, quien en una edición anterior también fue criticada por intentar controlar el consumo de ciertos alimentos.

Aunque algunos usuarios aseguran que ese frasco fue un regalo de Facundo dentro del programa, muchos interpretaron la escena como una indirecta hacia Aarón, considerándola una burla más que una simple despedida.

Mira: Apio Quijano frente a Wendy Guevara habla del video filtrado de ella, ¿la juzga? “Hay que pensar dos veces”