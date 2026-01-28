Juan Soler, tras reportarse complicaciones en su salud, firma su voluntad anticipada: “Déjenme partir en paz”

El actor y conductor de televisión Juan Soler, una de las figuras más reconocidas de la pantalla mexicana, volvió a la conversación luego de revelar que firmó su voluntad anticipada, decisión que tomó tras enfrentar un delicado problema de salud en septiembre del año pasado. A sus 60 años, el también galán de telenovelas aseguró que hoy tiene en orden tanto su vida personal como legal. ¿Qué pidió el actor?

¿Cuál fue el problema de salud que Juan Soler sufrió el año pasado?

Todo comenzó durante la participación de Juan Soler en el programa Top chef VIP, donde un fuerte problema de salud evitó que continuara, según comentó un amigo del actor a TVNotas.

Según contó la fuente, Soler ya tenía algunos temas de salud, debido a que trabajaba sin descanso durante un buen lapso de tiempo: “ Mi amigo llevaba varios días sintiéndose mal. Él lo achacaba a que ya había pasado muchos meses de grabación de sol a sol, que era mucho estrés y esas cosas, pero que las últimas 2 semanas se había sentido realmente mal ”, dijo la fuente.

Al ser trasladado de urgencia al hospital, después de estar en el foro de Top chef VIP en Colombia, el actor dejó que los médicos lo establecieran: “ Tenía la presión altísima, no podía respirar cuando llegó al hospital y más cosas ”, mencionó.

En ese momento no se habló de una enfermedad en específico, lo sorprendente para la fuente es que Juan es una persona sana, pero la carne podría haber sido la causa:

En general es un hombre sano. No fuma, toma de manera moderada, pero un factor que podría ser alarmante o causal de todo esto es el exceso de carne que come. Como buen argentino, el gusto por los cortes es algo que lo apasiona y exceso de grasa y esas cosas pueden ser lo que provocó todo esto. Fuente TVNotas

Juan Soler salió a aclarar la situación en una entrevista, donde negó haber estado al borde de un infarto. No obstante, confirmó que sí atravesó por un episodio de salud importante que requirió atención médica inmediata. Tras los estudios correspondientes, los doctores le diagnosticaron burnout, un síndrome asociado al agotamiento físico y emocional extremo.

“ Se le llama burnout, es agotamiento extremo, acompañado de mal cuidado. El cansancio fue extremo y sufrí un golpe de deshidratación muy severo ”, explicó el actor.

¿Por qué Juan Soler decidió firmar su voluntad anticipada?

Este miércoles 28 de enero, durante una entrevista transmitida en el programa matutino Sale el sol, Juan Soler habló con mayor profundidad sobre cómo esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre la vida, la muerte y la importancia de tomar decisiones con anticipación. En ese contexto, reveló que ya tiene listo su testamento y que incluso firmó su voluntad anticipada.

Acabo de cumplir 60 años, te entra la conciencia. (...) Septiembre mes de los testamentos y de las voluntades anticipadas. Yo opté porque a mí no me enchufen, no me revivan, a mí déjenme partir en paz. Juan Soler

El actor conocido por su participación en La fea más bella ha generado una ola de comentarios en cuanto a su decisión, pues muchos aseguraron que a su edad una “ fátiga crónica ” puede conllevar más problemas a la larga.

La voluntad anticipada es un documento legal que una persona firma cuando se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, mediante el cual expresa su decisión de no someterse a tratamientos que alarguen su vida de manera innecesaria, en caso de que padezca una enfermedad terminal o incurable.

¿Cuál es la trayectoria de Juan Soler en televisión?

Juan Soler Valls Quiroga es un actor y presentador de televisión, nacido de Argentina. A lo largo de los años se ha posicionado como uno de los rostros más destacados del espectáculo en México.

Durante la década de los noventa llegó a territorio mexicano y comenzó a desarrollar su carrera artística dentro de Televisa. Su atractivo y porte escénico lo impulsaron rápidamente a convertirse en uno de los galanes más solicitados de las telenovelas. Uno de los proyectos que marcó sus primeros años fue Cañaveral de pasiones (1996), producción que le permitió ganar notoriedad y conectar con el público.

La fama a gran escala llegó gracias a producciones como:



Acapulco, cuerpo y alma (1995),

(1995), La fea más bella (2006–2007), considerada una de las telenovelas más exitosas de la televisión mexicana,

(2006–2007), considerada una de las telenovelas más exitosas de la televisión mexicana, Marido en alquiler ,

, Cuando me enamoro y

y A que no me dejas.

Más allá de la actuación, Juan Soler amplió su carrera como conductor de televisión, una faceta en la que también fue bien recibido por la audiencia.

