Juan Soler renuncia a Top chef VIP por un preinfarto ¡su cuerpo ya no respondió!

Se llevó un gran susto Juan Soler (59 años) en las grabaciones de la recta final del reality donde participa para la cadena Telemundo, TopChef VIP, ya que el actor se empezó a sentir mal dentro del foro, lo que provocó que fuera llevado de urgencia a un hospital allá en Colombia, donde se graba dicho programa.

¿Cuál es el estado de salud de Juan Soler hoy 15 de septiembre?

Un amigo de Juan Soler explicó cómo fueron estos momentos de angustia: “Mi amigo llevaba varios días sintiéndose mal. Él lo achacaba a que ya había pasado muchos meses de grabación de sol a sol, que era mucho estrés y esas cosas, pero que las últimas 2 semanas se había sentido realmente mal. Que se sentía muy cansado, como que a veces le faltaba el aire y que traía mucho dolor en brazos y manos principalmente”.

“Ya estaba en la recta final, creo que estaban grabando los 5 finalistas cuando Soler ya no pudo más y se empezó a sentir peor en el foro. Pidió auxilio del servicio médico y de inmediato lo llevaron al hospital, porque lo que realmente le estaba pasando era un preinfarto. ¡Imagínate! Fue impactante para él escuchar que todos esos malestares que cada día aumentaban era cosa del corazón”. Amigo de Juan Soler

La incertidumbre se apoderó de Juan, quien dejó que los médicos hicieran todo para establecerlo: “Tenía la presión altísima, no podía respirar cuando llegó al hospital y más cosas”.

“De hecho, ese día se canceló la grabación del programa porque no sabían cómo estaría la situación. Estuvo un par de días en observación médica y le dijeron que estaba sometido a un estrés brutal que provocó esto. Nunca le había pasado eso. Es un hombre de 59 años sano, fuerte y que siempre se ha cuidado en todos los aspectos. Al escuchar todo esto me dijo que estaba muy asustado y por eso tuvo que tomar una decisión drástica pero importante, porque además en los estudios también le salió un temita con sus riñones, que también se tenía que atender”, resaltó.

¿Juan Soler fue sancionado por abandonar Top Chef VIP?

Aunque el reality estaba en la recta final, el tiempo y la salud eran prioridad para Juan Soler, quien decidió abandonar la competencia: “Le costó mucho trabajo porque en verdad fueron meses de lucha día con día. Además de que, los que siguen el show, saben que ha sido la temporada más tóxica de las que se han hecho y eso también a Juan ya le producía cosas malas”.

“Tuvo que hablar con los productores y los jefes del canal y decirles que por salud abandonaba el programa. Me enteré de que se grabaron 2 ‘finales’ de su participación: Una donde pasa todo lo del hospital y cómo se siente mal en el foro, y otra ya establecida y con un video donde dice que, por cuestiones personales, tenía que abandonar la competencia y que le deseaba lo mejor a los que quedaban. No sabemos cuál pasarán en pantalla, pero en verdad esta decisión le costó mucho a Juan, porque además de que era uno de los favoritos, le puso todo el ímpetu para llegar hasta donde llegó”, contó.

¿Juan Soler sufre de alguna enfermedad cardíaca?

Al escuchar todo esto, le preguntamos si Juan sufría de alguna enfermedad que no sabemos: “En general es un hombre sano. No fuma, toma de manera moderada, pero un factor que podría ser alarmante o causal de todo esto es el exceso de carne que come. Como buen argentino, el gusto por los cortes es algo que lo apasiona y exceso de grasa y esas cosas pueden ser lo que provocó todo esto”.

De inmediato viajó a México para estar junto a su pareja, la conductora Paulina Mercado y sus hijas “Desde que llegó se la ha pasado en chequeos y doctores. Quiere saber qué fue lo que realmente pasó y cómo solucionarlo, y si tiene que cambiar algo, lo hará. Le dio un gran susto todo esto que pasó. No lo quiere volver a vivir”, finalizó.

¿Quién es Juan Soler?

Nació en Argentina y llegó a nuestro país en la década de los 90 como modelo, Posteriormente, debutó en la televisión.

Su primera participación en México fue a lado de Christian Bach (†) en Bajo el mismo rostro , en 1995. Su protagónico llegó al año, en Cañaveral de pasiones .

, en 1995. Su protagónico llegó al año, en . En 2013 se mudó a Estados Unidos para estar como estrella principal en Telemundo con novelas como: Marido en alquiler y Reina de corazones .

y . Regresó a México en 2017 con Televisión Azteca, donde protagonizó Nada personal. Ese mismo año volvió a Televisa con Me declaro culpable .

Ese mismo año volvió a Televisa con . Actualmente lo vemos como participante de TopChef VIP 4 para Telemundo.

¿Qué es un preinfarto, mal que sufrió Juan Soler?

La cardióloga Patiño Moreno nos explicó qué es un preinfato:

“La gente le dice preinfarto, aunque eso como tal no existe. La gente empieza a tener molestias porque hay alguna alteración en sus arterias coronarias, las cuales llevan sangre al corazón. En términos médicos se llama angina de pecho y es un dolor fuerte ”.

”. “En los exámenes que se le hagan no se muestran cambios. Quiere decir que los vasos ya están tapados por grasas, la arteria se contrae y se espasma ”.

”. “ Es un aviso de que la sangre no está pasando bien al corazón y empiezan a tener dolores de pecho muy intenso , que es el principal síntoma. Si clasificamos este dolor del 1 al 10, la gente dice que lo tiene 9 o 10”.

, que es el principal síntoma. Si clasificamos este dolor del 1 al 10, la gente dice que lo tiene 9 o 10”. “Después del dolor, la gente se llega a desmayar o caer porque ya no puede sostenerse de pie; ya no está bombeando bien la sangre”.

“El dolor se puede desencadenar por varias razones, desde un susto o coraje, el estrés que vive esa persona, mala alimentación, falta de ejercicio y más cosas” .

. “La carne contiene grasa animal y hace más grasa en nuestro cuerpo. Una persona puede ser esbelta y saludable, pero si la cantidad de carne o de grasa que consume es abundante, también es un factor importante ”.

”. “Además, puede existir una carga genética que propicie esta acumulación de grasas en las arterias”.

