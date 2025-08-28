Adrián Marcelo explota contra Maxine Woodside y le hace petición, tras polémica con Shanik Berman

La polémica continúa para Adrián Marcelo, exhabitante de ‘La casa de los famosos México’. Y es que, tras la serie de declaraciones que dio contra Shanik Berman, excompañera de reality, ahora confronta a Maxine Woodside, ¿qué pasó?

Recordemos que, hace algunos días, el influencer regiomontano declaró que, presuntamente, Shanik le dio información sobre varios participantes que estuvieron con él en ‘La casa’ para, aparentemente, derrotarlos.

Por supuesto, la periodista no se quedó callada y lanzó una propuesta; le dijo a su audiencia que le daría 20 mil pesos a aquel que le entregara pruebas de lo dicho por Marcelo.

En medio de toda esta controversia, Maxine contactó a Adrián, quien no dudó en exponer el mensaje de la llamada ‘Reina de la radio’ y, de paso, hacerle una petición.

¿Qué pasó entre Adrián Marcelo y Maxine Woodside, ‘la Reina de la radio’?

A través de redes sociales, Adrián Marcelo compartió la captura de un mensaje que Maxine Woodside, presuntamente, le habría mandado hace poco. Aparentemente, la presentadora intentó comunicarse con él para obtener una entrevista.

Por lo que se puede leer en dicha conversación, Maxine, presuntamente, busca entrevistarlo para hablar de su más reciente polémica con Shanik Berman.

“Hola, Adrián querido, soy Maxine Woodside, quisiera saber si podemos platicar acerca de lo que está pasando con Shanik Berman, por aquí, en Zoom, o cómo tú me digas. Aquí quedo atenta. ¡Muchas gracias!”, se lee en la captura de pantalla publicada en redes por Adrián Marcelo.

El influencer rechazó la oferta y, con su peculiar estilo del humor, la comparó con una peculiar cantidad de un préstamo en efectivo: “Esto y pedirme 50 mil pesos, es lo mismo”, escribió.

¿Por qué Adrián Marcelo rechazó la entrevista con Maxine Woodside?

Tras rechazar la entrevista con Maxine Woodside, Adrián Marcelo dejó claro que no desea tener interacciones con periodistas. A través de X, pidió que ya no lo buscaran, afirmando que él lo hará cuando “lo necesite”.

“No me busquen, por favor. Cuando los necesite, yo los busco” Adrián Marcelo

La contundente respuesta de Adrián causó muchos comentarios divididos en redes. Si bien algunos aplaudieron sus declaraciones, otros simplemente le recomendaron que dejara de meterse en polémicas. Hasta el momento, Maxine no ha respondido a lo dicho por Adrián Marcelo.

¿Por qué Adrián Marcelo y Shanik Berman no se llevan bien?

La enemistad entre Shanik Berman y Adrián Marcelo se gestó durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2024’. Al inicio, parecía que serían grandes amigos, ya que ambos estaban en el cuarto Tierra.

Incluso, Adrián se mostró dispuesto a proteger a Shanik. No obstante, las cosas fueron cambiando poco a poco y solamente empeoraron después de que la periodista se enteró de que él habló mal de ella en el reality.

“Yo pensé que era mi amigo Adrián Marcelo y solo soy parte de su estrategia. Tengo el corazón roto”, dijo Shanik, en una ocasión, entre lágrimas.

A partir de entonces, no se volvieron a hablar, ni siquiera cuando salieron del reality. En tanto que Berman lo ha criticado en varias ocasiones.

