Daniela Parra planea buscar a exparticipante de MasterChef México 24/7 tras ser eliminada; ¿terminó con su novio?

Daniela Parra se quedó a un paso de la gran final de MasterChef México 24/7 el pasado 16 de agosto. Su salida conmovió a varios de los participantes del reality culinario, pero también generó intriga sobre lo que ocurrirá en el exterior con Pablo Villarrán, con quien se especuló tuvo un romance. ¿Está dispuesta a buscarlo?

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Daniela Parra fue la decimocuarta eliminada de MasterChef México 24/7. / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Daniela Parra de MasterChef México 24/7?

Luego de que el chef Herrera hablara con TVNotas sobre la posibilidad de que Daniela Parra llegara a la final, la hija de Héctor ‘N’ fue eliminada de la competencia tras no lograr superar el último reto de salvación y perder la oportunidad de ser salvada por el público.

Cabe recordar que la exparticipante de La estrellas bailan en Hoy vivió una última semana en el reality llena de retos y tensión, pues además de ser portadora con el delantal negro, fue castigada por el pin del chef y perdió la oportunidad de estar en la votación del público. Al no lograr salvarse con sus platillos, se convirtió en la decimocuarta eliminada.

Además de la salida de Parra, MasterChef México 24/7 dio a conocer que han entrado a la recta final del reality, por lo que ahora las eliminaciones serán cada dos días y la votación del público desaparecerá; de esa manera se garantiza que solo los mejores lleguen a la final.

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Daniela Parra no logró llegar a la final de MasterChef México 24/7. / Redes sociales

¿Daniela Parra está dispuesta a buscar a Pablo Villagrán tras salir de MasterChef México 24/7?

A más de un mes de que Pablo Villagrán fue eliminado de MasterChef México, Daniela Parra también salió de la competencia, por lo que una de las interrogativas del público era lo que pasaría con su amistad ahora que los dos están fuera del reality.

En una entrevista, Parra confesó que aún no está en contacto con Pablo porque no ha tenido tiempo, pero está dispuesta a construir una amistad: “No tengo tema, la neta siempre lo he dicho, que Pablo y yo quedamos con una gran amistad”.

Sin dar más detalles, la exparticipante aseguró que dos de las personas que quiere conservar son Carmen y Julio, con quienes se enfrentó en su último reto por permanecer en la competencia.

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¿Qué pasó con Daniela Parra y Pablo Villagrán en MasterChef México?

Durante los primeros días de la competencia, se especuló que había existido un coqueteo entre Daniela Parra y Pablo Villagrán; aunque ambos aseguraron ser buenos amigos, el público especuló sobre una presunta infidelidad a sus parejas.

Por una parte, el novio de Parra negó tener problemas con la cercanía que mostraba su pareja con su compañero; sin embargo, la pareja de Pablo manifestó su inconformidad ante lo que se veía en las pantallas, tanto que, tras su salida, terminaron. Ahora, los seguidores de Daniela Parra temen que ocurra lo mismo en su relación.

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