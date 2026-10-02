La granja VIP 2026: Natalia Alcocer BATEA a Pablo Montero, ¿tiene pareja? “Tengo un compromiso”

Los rumores de un supuesto romance entre Natalia Alcocer y Pablo Montero en ‘La granja VIP’ 2026 incrementaron después de que ambos se unieran en la dinámica de ‘amarrados’ y permanecieran juntos durante más de dos días.

Esto provocó que sus propios compañeros comenzaran a sospechar que entre ellos podía existir una cercanía que iría más allá de una simple amistad.

Después de varios días en los que las especulaciones fueron cada vez mayores, ‘la Vikinga’ decidió ponerle freno a los rumores y explicarle al cantante que entre ellos solo habría una amistad dentro del reality.

Sin embargo, las razones que Natalia Alcocer dio para rechazar los acercamientos de Pablo Montero fueron las que realmente llamaron la atención, pues la influencer hizo referencia a un compromiso fuera de la competencia. ¿Natalia confirmó que tiene pareja fuera de ‘La granja VIP’ 2026? Te contamos.

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Natalia Alcocer y Pablo Montero / Redes sociales

¿Natalia Alcocer y Pablo Montero tienen un romance en La granja VIP 2026?

Natalia Alcocer y Pablo Montero no han confirmado que mantengan un romance como tal dentro de ‘La granja VIP’ 2026. Sin embargo, su cercanía durante los últimos días ha provocado que sus compañeros y el público que sigue el reality comiencen a especular sobre una posible relación entre ellos.

La participación de ambos en la granja también significó un reencuentro, pues Natalia y Pablo se conocen desde hace aproximadamente 20 años, según su experiencia.

Su cercanía incluso provocó una polémica con el resto de los granjeros, quienes comenzaron a cuestionarlos porque pasaban demasiado tiempo juntos y no realizaban las tareas que les correspondían. En las críticas, sus compañeros llegaron a señalar que Natalia y Pablo parecían estar de “luna de miel” dentro del reality.

Parece que el vínculo entre ambos ha tomado un rumbo diferente, por lo que Natalia decidió decirle frente a frente a Pablo que serán solo amigos y explicó sus razones.

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Natalia Alcocer y Pablo Montero / Redes sociales

¿Por qué Natalia Alcocer bateó a Pablo Montero tras los rumores de romance?

Mientras trabajaban con los animales de la granja, Natalia Alcocer tomó la decisión de hablar con Pablo Montero sobre su situación, después de darse cuenta de que las cosas entre ellos estaban tomando mayor seriedad y que los rumores sobre un posible romance no dejaban de crecer.

‘La Vikinga’ recalcó al cantante que ha rechazado algunas de sus insinuaciones y muestras de cariño porque no se considera una persona afín a comenzar un romance dentro de un reality. Además, le explicó que prefería “ir despacio”, con la finalidad de proteger tanto sus propios sentimientos como los de Pablo.

“Si no te doy la mano o no te doy un beso en la boca, es por mí, es porque me quiero ir despacito, no quiero que se malinterprete, quiero cuidar tu corazón (...) No quiero que se malinterprete, porque quiero cuidar tu corazón; siempre vas a tener a una amiga pase lo que pase. (...) No soy esa clase de persona que va a besar a alguien en un reality.” Natalia Alcocer

Asimismo, Natalia aclaró que algunos de los rumores o comentarios que le habían llegado al cantante eran erróneos y aseguró que ella era la única persona que podía explicarle directamente cuáles eran sus verdaderas razones para ponerle límites.

Sin embargo, uno de los argumentos que más llamó la atención fue cuando Natalia hizo referencia a un compromiso que mantiene fuera del reality. Incluso, al hablar sobre el papá de sus hijas, se refirió a él como “el amor de su vida”, una declaración que nuevamente despertó las dudas sobre su situación sentimental fuera del reality.

“Tengo una persona muy especial en mi vida, que es el papá de mi hija (...) Hoy nos llevamos muy bien y lo voy a amar con profundidad. Hablo de él porque es mi compañero de vida y es el amor de mi vida (...) Yo allá afuera tengo un compromiso con mi familia, pero yo estoy soltera.” Natalia Alcocer

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"Me quiero ir despacito": Natalia Alcocer habló con Pablo Montero sobre su cercanía. 😳🤫#LaGranjaVIP, lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. ⁣⁣🌾

⁣⁣#LaGranjaVIPMX, sigue todo el reality 24/7 por Disney+ 📺 #LaGranjaVPMX #GranjaVIP pic.twitter.com/e2jxuWcHE7 — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 2, 2026

¿Natalia Alcocer tiene pareja fuera de La granja VIP 2026?

Natalia Alcocer mantuvo una relación con el venezolano Michael Cohn del Real, quien es el papá de su hija menor. Aunque actualmente ambos no tendrían una relación sentimental, Cohen se ha mostrado al pendiente de la participación de ‘la Vikinga’ en ‘La granja VIP’ y ha compartido contenido en redes sociales para apoyarla.

Sin embargo,Natalia aclaró su situación sentimental durante la conversación que tuvo con Pablo Montero. Al explicarle las razones por las que prefería mantener cierta distancia entre ellos, ‘la Vikinga’ aseguró que actualmente está soltera.

“Tengo un compromiso con mi familia, pero yo estoy soltera.” Natalia Alcocer

De esta manera, aunque Natalia y Michael Cohen mantienen una relación cercana y una buena amistad debido a la hija que tienen en común, sus declaraciones dejan claro que no serían pareja actualmente.

Incluso, Cohn se mantuvo atento a la reciente polémica entre Natalia Alcocer y Kevyn ‘Bicolor’, debido a un gesto incómodo para ella.

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