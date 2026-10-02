La granja VIP 2026: anuncian la llegada de un NUEVO GRANJERO a la competencia, ¿ya se sabe quién es?

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ ha estado marcada por distintas polémicas, entre ellas, la acusación de Fernando Lozada contra Natalia Alcocer por presuntamente recibir información del exterior.

Ahora, el reality volvió a sorprender con una nueva revelación, pues la producción anunció que un nuevo granjero se incorporará a la competencia en los próximos días.

Después de la llegada de Pablo Montero como el granjero número 20, quien hasta ahora parecía ser la última incorporación de la temporada, la co-conductora del programa soltó la bomba y adelantó que todavía queda una persona por ingresar a la granja.

¿Ya se sabe quién será el granjero número 21 de ‘La granja VIP’ 2026?

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La granja VIP / Redes sociales

¿Cuándo entrará el nuevo participante de La granja VIP 2026?

El anuncio sobre la llegada de un nuevo granjero lo dio Kristal Silva durante la emisión de ‘Venga la alegría’ del 2 de octubre, mientras hablaban sobre lo ocurrido en ‘La granja VIP’ durante los últimos días.

La conductora adelantó que los participantes recibirán una nueva sorpresa que podría cambiar la dinámica del reality. Fue entonces cuando reveló que el granjero número 21 se incorporará a la competencia este mismo domingo 4 de octubre, durante la cuarta gala de nominación.

“Una nueva sorpresa está por llegar: el granjero o granjera 21, que sacudirá por completo ‘La granja VIP’ (...) Este domingo, 8 de la noche.” Kristal Silva

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👁️ Kristal Silva contó en Venga La Alegría que el próximo domingo ingresará a La Granja VIP el granjero o la granjera número 21.#GranjaVIP pic.twitter.com/h5MPfGmZ9z — nacho con O (@NachoConO) October 2, 2026

¿Quién podría ser el nuevo granjero de La granja VIP 2026?

Antes del estreno de ‘La granja VIP’ 2026, la producción realizó una serie de revelaciones en las que se daban algunas pistas sobre los famosos que formarían parte de la competencia. Esto provocó que en redes sociales surgieran numerosas especulaciones sobre la identidad de los participantes.

Sin embargo, tras anunciarse la llegada del granjero número 21, la producción todavía no ha revelado pistas sobre quién podría ser el nuevo integrante de la competencia.

En redes sociales comenzaron a circular distintos nombres como posibles candidatos. Entre los mencionados se encuentran Adrián Marcelo y Manola Díez, quien ya fue una de las participantes más comentadas durante la primera temporada del reality.

Hasta el momento, ninguno de estos nombres ha sido confirmado por la producción, por lo que la identidad del nuevo granjero se mantiene como una incógnita hasta su llegada a la competencia.

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Granjero 21, La granja VIP / Captura de pantalla / Canva

¿Quiénes son los participantes que continúan en La granja VIP 2026?

Hasta el momento, tres granjeros de los 20 que iniciaron la competencia han sido eliminados: Abigail Paik, ‘la Coreañera’, María Karunna y Carlos Trejo.

Los 17 granjeros que siguen en competencia son:



Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras, ‘Bicolor’

Manelyk González

Kunno

Azalia Ojeda , ‘la Negra’

Niurka Marcos

Julio Camejo

Daniela Alexis, ‘Bebeshita’

Pablo Montero

Pascal Nadaud

Mario Osuna, ‘Mono’

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

Mónica Escobedo

Natalia Alcocer

Pimpinela Escarlata

El domingo se integrará el nuevo participante. cuando se determine quién de los nominados se convierte en el cuarto eliminado de ‘La granja VIP’ 2026.

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