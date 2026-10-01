La granja VIP 2026: Manelyk, Kunno y Kevyn ‘Bicolor’ se bañan juntos y ‘la Bebeshita’ ¡explota contra ellos!

La granja VIP 2026 vivió una intensa jornada este 1 de octubre, teniendo como protagonistas a Manelyk, Kunno, Kevyn ‘Bicolor’ y a ‘la Bebeshita’. Tras el presunto romance entre estos últimos dos, las cosas llegaron a gritos y reclamos. ¿Qué pasó exactamente?

‘La Bebeshita’ reclama a compañeros de La granja VIP 2026 / Foto: IG/bebeshitadany

¿Por qué dicen que ‘la Bebeshita’ y Kevyn ‘Bicolor’ tienen romance en La granja VIP 2026?

La cercanía entre Kevyn ‘Bicolor’ y ‘la Bebeshita’ en La granja VIP 2026 ha sido evidente desde hace ya varios días, pues la conductora ha sido cómplice del comediante en diversos momentos.

La situación se hizo más notable aún cuando la propia producción del reality les organizó una cena romántica, cuyo final, estuvo protagonizada por una escena “íntima” entre ambos.

Esto ha sido criticado por compañeros y televidentes, aunque el debate ha sido amplio en los últimos minutos, ya que están quienes creen en lo “genuino” de su vínculo, y están los que aseguran es solo una estrategia. ¿Qué opinas?

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La granja VIP 2026: ¿'Bebeshita’ y Kevyn ‘Bicolor’ en romance? / Redes sociales y canva

¿Por qué ‘la Bebeshita’ explotó contra Manelyk y Kunno?

El vínculo entre ‘la Bebeshita’ y Kevyn ‘Bicolor’ es conocido por los participantes de La granja VIP 2026, motivo por el cual, Manelyk, Kunno decidieron invitar a Kevyn ‘Bicolor’ a bañarse junto con ellos.

En algunos videos se ve cuando los tres se quitan parte de su ropa para meterse a la ducha, en compañía de Kevyn. No obstante, Azalia ‘la Negra’ decidió contarle lo ocurrido a ‘la Bebeshita’, y esta última corrió a ver la situación.

La conductora explotó y arremetió duramente contra los tres: “ ¿Güey, es neta? Los tres a la ver*a ”, dijo ‘la Bebeshita’.

Rápidamente, la también influencer optó por correr hacia el granero, en donde se encontraban los puerquitos, y decidió romper en llanto acompañada de ellos. ¿Qué ocurrió después?

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la negra le fue a decir a bebeshita que bicolor se metió a bañar con manelyk + kunno… bebeshita se enojo y lloro 😭#GranjaVIP pic.twitter.com/auCcWzpfSv — alllcdlf (@alllcdlf) October 1, 2026

¿Cómo reaccionaron Manelyk y Kunno al reclamo de ‘la Bebeshita’?

El asunto no terminó con ‘la Bebeshita’ llorando en La granja VIP 2026, ya que Manelyk y Kunno fueron a buscarla para decir que todo era parte de una broma, sin que la situación subiera de tono.

‘La Bebeshita’ siguió molesta y prefería ignorarlos antes de entrar en más controversia:

¿Qué es lo que sientes? Sí me importa. Kunno

Cuando después ‘la Bebeshita’ decidió salir a hablar con Mane y Kuno, dijo que lo que le dolió era que este “engaño” podría asociarlo a lo vivido con sus otras exparejas:

Se la viven engañándome todos mis exnovios con amigas. Yo no voy a estar cuidando el cu*o de un güey que no me quiere respetar. A mí no se me hace correcto lo que hicieron, yo no se lo haría a ustedes, estar encuerados bañándose. ‘Bebeshita’

‘La Bebeshita’ se mantuvo con la idea de que lo hecho por Manelyk y Kunno está mal, sin importar que tuvieran o no ropa, así como si hubo presuntos tocamientos o no.

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