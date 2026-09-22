‘La granja VIP 2026’: ¿Pablo Montero y ‘la Bebeshita’ enamorados? Ella confiesa que se besaron: VIDEO
En una plática con Kunno en ‘La granja VIP 2026’, ‘la Bebeshita’ habló del supuesto breve romance que tuvo con Pablo Montero hace algún tiempo.
Sin duda alguna, el ingreso de Pablo Montero a ‘La granja VIP 2026’ ha dado mucho de qué hablar. El cantante entró al show el pasado 20 de septiembre como el granjero número 20. Hasta el momento, se ha llevado bien con todos sus compañeros, a quienes hasta ha sorprendido con sus conocimientos sobre los animales.
El intérprete de ‘Piquito de oro’ ya enfrenta su primera polémica. Y es que Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ habló sobre la vez en la que, presuntamente, se besaron. Esto fue todo lo que dijo.
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‘La Bebeshita’ asegura que besó a Pablo Montero
Durante una conversación sincera con Kunno en ‘La granja VIP 2026’, Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ contó que, en su momento, se besó con Pablo Montero. Comenzó su anécdota relatando cómo se conocieron.
Según su anécdota, se vieron por primera vez hace ocho años aproximadamente y los presentó una conocida del medio artístico: “Esa productora me dijo: ‘Tengo un amigo que quiere salir contigo’”, mencionó.
Indicó que salieron un par de veces y que hasta hubo besos. Sin embargo, las cosas no funcionaron entre ellos. Admitió no recordar la razón exacta por la que se “dejaron”, pero dejó ver que, al parecer, todo habría sido a raíz de la personalidad fiestera del cantante.
“Salí con él una o dos veces hace años. Es bien fiestero. Me invitó a su concierto un día. Sí nos besamos, pero de (piquito) y ya. Salí dos veces (con él), equis. No me acuerdo por qué dejé de salir con él”
Poco después admitió que una de las razones por las que lo habría rechazado fue su “intensidad”. Dijo que le gusta que la conquisten poco a poco. No obstante, el artista habría mostrado mucho interés desde el principio: “No pasó nada. No es mi tipo”, indicó.
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¿’La Bebeshita’ quiere “conquistar” a Pablo Montero en ‘La granja VIP 2026’?
Tras la confesión de ‘la Bebeshita’, Kunno le preguntó si todavía tenía algún tipo de interés hacia Pablo Montero. La influencer negó rotundamente esto. Aseguró que, si bien le parecía atractivo, el músico había subido de peso.
“Es que engordó. No creo (que tenga buen cuerpo) o no sé, hace mucho que no lo veo”, expresó. En tanto que el influencer reconoció que sí sentía una atracción hacia Montero.
El creador de contenido sostuvo que, pese a estar “pasado de peso”, probablemente tiene un buen cuerpo. Incluso admitió ponerse nervioso cuando platicaba con él.
La anécdota de Daniela Alexis causó controversia en redes sociales. Por supuesto, sus fanáticos la tomaron como verídica y hasta aplaudieron el “breve romance” que había tenido con Pablo. Otros tantos la tacharon de mentirosa.
Sus detractores incluso recordaron cuando ella dijo haber tenido sus “queveres” con Arturo Carmona, algo que el actor negó en múltiples ocasiones.
¿Pablo Montero y María Karunna fueron novios?
Otro tema que ha sonado mucho desde el ingreso de Pablo Montero ha sido su presunto noviazgo con María Karunna, la segunda eliminada de ‘La granja VIP 2026’. En una conversación con sus compañeros, abordó este asunto y aclaró todo.
El cantante contó que la había conocido hace ya varios años en una oficina. Sin embargo, indicó que la interacción fue breve y solo para que le firmara una revista en la que ella aparecía. No quiso hablar mucho del tema. No obstante, dejó ver que no había pasado nada entre ellos.
“Pero ese día nada más. Del dicho al hecho hay mucho techo. La conocí allí en la oficina. Eso fue como en 2006, hace como 20 años”, expresó.
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