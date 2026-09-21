¿Kunno abandona ‘La granja VIP 2026’? Tras ser peón nuevamente, dice estar harto: “La gente me odia”

Durante la segunda gala de eliminación de ‘La granja VIP 2026’, se le informó a Kunno que volvería a ser peón por decisión del público. Esta noticia, aparentemente, colapsó al influencer. Y es que, entre lágrimas, expresa su deseo de abandonar la competencia, incluso si eso le causa una multa económica.

Tras sus declaraciones, en redes se reportó que, presuntamente, Manelyk González y Azalia ‘la Negra’, en aparente modo de solidaridad, también habrían pedido su salida. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

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Kunno se volvió peón nuevamente por elección del público / Redes sociales

Kunno está dispuesto a pagar la multa por abandonar ‘La granja VIP 2026’

Como se sabe, cada semana se escoge a cuatro nuevos peones en ‘La granja VIP 2026’, los cuales son revelados durante la gala de eliminación. En esta ocasión, uno fue seleccionado por el capataz y otros dos por consenso de los participantes. El último lo decide el público mediante votación.

Los peones de esta semana son:

Ivonne Montero (escogida por el capataz Pascal)

Carlos Trejo

Mónica Escobedo

Kunno (por votación del público)

El influencer fue escogido por segunda ocasión, algo que le afectó profundamente. En una conversación sincera con su “grupo”, dijo considerar que esto era señal de que la gente lo estaba “funando afuera” y pensaba que lo correcto era salirse del show para “arreglar” la situación.

Si bien Mane y ‘la Bebeshita’ le dijeron que no se rindiera, pues eso es lo que quería la gente que lo “odiaba”, el creador de contenido respondió que hablaría con “la psicóloga o su mánager”. Posteriormente, se le captó llorando en las caballerizas y manifestando que “ya no podía soportar”.

“No, amor, me voy a ir; la gente me odia; ahorita puedo salirme y recuperar lo que perdí. Además, me van a mandar el miércoles al juego de nominados. Ahí está el claro mensaje de la gente que me quiere quitar los privilegios de granjero. Lo que quieren es que me vaya”. Kunno

En tanto que Mane le comentó a ‘la Bebeshita’ lo siguiente: “Me dijo: ‘Wey, voy a pagar la multa, o sea, me voy’. Está tenso. Él entró con mucho hate. Todo ese hate lo está jodiendo”.

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#kunno #manelyk #lacasadelosfamosos #tvazteca ♬ original sound - Megspam @fangirlcolors Kunno se quiere ir de La Granja VIP. La producción está favoreciendo a quien ya había hecho sus maletas y prácticamente se quería ir: dándole el Gallo de Oro, permitiéndole ver a su pareja y recibir información del exterior, mientras dejan que las Fionas echen a perder el juego y terminen humillando a Kunno. Se quejan de LCDLF y aquí quieren hacer exactamente lo mismo: dejar fuera a todos los “ancianos” sin aportar nada al juego. ¿Entonces cuál es el chiste? #lagranjavip

¿Azalia y Manelyk abandonan ‘La granja VIP 2026’ por Kunno?

En redes sociales, ha circulado la versión de que, presuntamente, Kunno, Manelyk González y Azalia habían hablado con la producción de ‘La granja VIP 2026’ para abandonar el reality, sin importar la multa que esto les pueda generar.

Supuestamente, Mane y ‘la Negra’ tomaron esta decisión como una muestra de solidaridad con el influencer. Se desconoce si esto es real. No obstante, hasta hace unos momentos, los tres fueron vistos en la transmisión 24/7.

Esto es indicativo de que, al final, ninguno de los tres pidió su salida o, en caso de que sí, la producción logró convencerlos para que se quedaran.

Hasta el momento, se desconoce de forma oficial la multa que recibiría un participante si abandona el proyecto. Se especula que sería casi un millón de pesos. Sin embargo, esta cantidad no ha sido confirmada hasta el momento.

Supuestamente, Manelyk, Azalia y Kunno pidieron su salida de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué la participación de Kunno en ‘La granja VIP 2026’ es tan controversial?

Para nadie es un secreto que Kunno ha recibido mucho hate en los últimos años, principalmente por su amistad con Christian Nodal y Ángela Aguilar. Su participación en ‘La granja VIP 2026’ ha sido muy controversial por diversas razones que poco o nada tienen que ver con el polémico matrimonio.

Y es que a muchos les disgusta su cercanía con Manelyk González. Algunos creen que solo actúa como su “perrito faldero”. También consideran que ella lo manipula para “dañar” y/o hablar mal de otros participantes.

Por otra parte, hace poco se peleó con Niurka, quien se ha estado coronando como una de las favoritas del público. En la reciente asamblea, le exigió a la cubana que “no lo tocara”, pues cree que podría perjudicarlo.

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