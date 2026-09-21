¡Galilea Montijo en La granja VIP 2026! Rafa Mercadante dice que la vio “desnuda”, ¿por? Julio Camejo la defiende

El nombre de Galilea Montijo aparece en ‘La granja VIP 2026’. Y es que, tras la polémica por sus comentarios hacia Manelyk González, Rafa Mercadante habría dicho que vio en traje de Eva a la conductora de ‘La casa de los famosos México 2026’, algo que molestó mucho a Julio Camejo. Ambos protagonizaron una fuerte pelea con el presentador. Te decimos todo lo que se sabe.

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Pelea en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Rafa Mercadante “denigró” a Galilea Montijo, asegura Julio Camejo

Todo ocurrió durante la gala de eliminación de ‘La granja VIP 2026’. Julio Camejo y Rafa Mercadante protagonizaron una fuerte pelea. El actor lo tachó de “misógino” y “machista”, recordando las declaraciones que hizo sobre Manelyk.

En algún punto del enfrentamiento, Camejo sostuvo que, en su momento, Mercadante habló mal de Galilea Montijo. Le reclamó por haber presumido que la vio sin ropa.

No explicó el contexto, pero dijo que comentar eso de la presentadora no estuvo nada bien, ya que solo demuestra su falta de “caballerosidad” con las mujeres.

Julio Camejo “Usted dijo que a Galilea Montijo la había visto desnuda. Galilea Montijo es amiga mía. Usted trata a las mujeres como si fueran una mi… Por eso no me voy a montar en tu pu… barco. Como quieras resolverlo. Tú eres un pu… misógino de mi… Así te lo estoy diciendo. Contigo sí me voy a poner al tú por tú”.

Lejos de negarlo, Mercadante reconoció que sí lo dijo. No obstante, aclaró que solo era un comentario sin mala intención: “Sí, pero yo no me estaba burlando de eso. Estaba comentando”, manifestó. Ante esto, Julio le respondió que no debería hacer ese tipo de “comentarios” y menos a “nivel nacional”.

“Eso no es comentario porque sale a nivel nacional y la dignidad de una mujer depende del silencio de un hombre… Ya deje de hablar, compa. Si usted vio a una mujer desnuda, se calla la boca y se lo lleva a la tumba”, indicó.

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Julio Camejo expuso a Rafa Mercadante, este último dijo que vió a GALILEA MONTIJO desnuda 😱😱



“Usted trata a las mujeres como una basura, usted dijo que a Galilea Montijo la había visto desnuda, no me voy a montar en tu barco, eres un puto misogino de mierda”… — +FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) September 21, 2026

¿Cuál es la relación entre Galilea Montijo y Rafa Mercadante?

Hasta donde se sabe, Galilea Montijo y Rafa Mercadante nunca han tenido una relación romántica y tampoco son amigos, pese a trabajar en el mismo rubro. Es por ello que muchos se sorprendieron ante el comentario de Mercadante.

Galilea no se ha pronunciado ante esto. En tanto que los fans de ‘La granja VIP 2026’ dicen no haber encontrado un video o imagen que muestre el contexto de las declaraciones del presentador.

La situación ha causado opiniones diversas en redes sociales; mientras que algunos aplauden la actitud de Camejo, otros lo tachan de “hipócrita”, recordando que, en su momento, el actor, según ellos, también llegó a hablar mal de las mujeres.

Estos son los comentarios que se podían leer:

“Ya estoy harta de ese Julio lambizcón”

“Julio tiene razón”

“Rafa lo contactó para que se unieran y sacaran a los influencers”.

“Galilea ni está ahí para defenderse. Ese Rafa es una mi…”

“Julio tiene mis votos”

“Rafa es odioso”

Galilea Montijo en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Rafa Mercadante, participante de ‘La granja VIP 2026’, es un misógino?

Esta no es la primera vez que Rafa Mercadante ha sido tachado de “misógino” y “machista” a raíz de su participación en ‘La granja VIP 2026’. Durante la primera semana del show, dijo que jamás se relacionaría con Manelyk, ya que era alguien que “vendía su cuerpo”. Esto provocó muchas críticas en redes sociales.

Por otra parte, su exesposa, Elda María, lo expuso por ser, presuntamente, un deudor alimenticio y haberla maltratado verbalmente mientras estaban juntos. La influencer ha sostenido esto en múltiples ocasiones, asegurando que Mercadante no es una buena persona.

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