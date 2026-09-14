La granja VIP 2026: Manelyk explota vs. Rafa Mercadante por comentario sobre su cuerpo, ¿expulsado del reality?

La primera noche de eliminación de ‘La granja VIP’ 2026 fue el escenario de uno de los enfrentamientos más fuertes en lo que va del programa, ¡hasta los conductores tuvieron que intervenir!

Se sabe que Manelyk es una de las competidoras más fuertes y que mantiene rivalidades con algunas personas dentro del reality. Esta vez, la otra parte del conflicto fue Rafael Mercadante.

Momentos antes de conocer quién sería el primer granjero eliminado, ambos protagonizaron un tenso enfrentamiento a causa de un comentario que Rafa había hecho días antes.

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Manelyk y Rafa Mercadante / Redes sociales

¿Cuál fue el comentario de Rafa Mercadante sobre Manelyk?

El comentario de Rafa surgió después de la confrontación que tuvieron durante la asamblea de nominación, donde Manelyk dijo que el conductor era insoportable por intentar caerle bien a todos. Sin embargo, la bomba estalló cuando la influencer reclamó por un comentario que interpretó como un presunto acoso.

Rafa terminó bastante molesto después de aquella asamblea y, durante una plática con Kevyn Contreras en el granero, el conductor lanzó un comentario sobre Manelyk, al señalar que él no necesitaba estar detrás de una influencer “que ha vendido su cuerpo para ser famosa”.

“Tengo una mujerota, como para andar buscando a una influencer que se la ha pasado vendiendo su cuerpo para ser famosa.” Rafa Mercadante

El clip de ese momento fue mostrado a Mane el domingo, mientras los nominados se encontraban en la sala de nominación.

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Rafa Mercadante / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Manelyk al comentario de Rafa Mercadante?

Al escuchar el comentario de Rafa en la sala de nominación, Mane reaccionó con sorpresa y no dudó en confrontarlo para preguntarle en qué se había basado para hacer esas declaraciones. Además, lo acusó de hacer una alusión indirecta a la prostitución.

Rafa respondió que se expresó de esa forma porque, según él, Manelyk había participado en realities en los que tenía encuentros sexuales con diferentes personas.

Mane, visiblemente molesta, respondió que durante las temporadas en las que participó en ‘Acapulco Shore’ solamente tuvo un novio, contrario a lo que Rafa aseguró sobre que había estado con diferentes personas. Finalmente, dejó claro que su vida sexual no es un asunto que le incumba a Rafa.



"¿En qué te basas para decir eso de mí?”, preguntó Manelyk.

“A lo que me refiero es que vienes de realities en donde hubo encuentros sexuales, eso te dio fama.”, dijo Rafa.

“Pero, ¿vendo mi cuerpo? Eso es muy grave, eso es ser una prostituta. ¿Vender mi cuerpo y que yo tenga relaciones sexuales me hace una mala mujer?”, respondió Mane.

“Te lo digo de frente, vienes de realities en los que se te dio a conocer por tener encuentros sexuales con diferentes personas”, replicó Rafa.

“No son diferentes personas. Yo tuve un novio que seguro está por ahí, y que todas las temporadas fue mi novio. Primero, infórmate. Y si yo me c...í a 100, es algo que a ti te vale m...es”, concluyó Manelyk.

El enfrentamiento fue interrumpido por el conductor del programa debido a que la discusión estaba subiendo de tono por el lenguaje y el asunto quedó en suspenso.

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Manelyk vs. Rafa 👀🔥



“¿Vendo mi cuerpo?…eso es ser una prostituta…si yo me cogi a 100…eso es algo que a ti te vale madres”#LaGranjaVIP pic.twitter.com/BLLn7gFRBt — Dani✨ (@LaReporteraDani) September 14, 2026

Manelyk rechaza las disculpas de Rafa Mercadante

El conflicto quedó inconcluso durante la gala de eliminación, pero se retomó la mañana del lunes durante el desayuno.

Rafa se paró frente a la mesa, mientras todos los participantes se encontraban en la sobremesa, y pidió disculpas a Manelyk frente a sus compañeros. Argumentó que se trató de un momento en el que se sentía molesto y frustrado y que habló desde la ira, por lo que no fue consciente del impacto que tendrían sus palabras.

“Hablé desde la frustración, la ira y el enojo. Sé que no se puede hablar así. Fue después de la sesión en donde me sentí atacado y estaba muy frustrado. Lamento mucho lo que yo dije, de corazón te pido mil disculpas porque hable desde la ira, el enojo...” Rafa Mercadante

Sin embargo, Manelyk no consideró que las disculpas de Rafa fueran sinceras y señaló que, desde su perspectiva, lo hizo por presión y para quedar bien con los demás. La influencer consideró que, si realmente hubiera estado arrepentido, se habría disculpado en el momento en que ocurrió el enfrentamiento o poco después.

Mane concluyó la conversación agradeciendo que Rafa hubiera intentado disculparse, aunque dejó claro que no estaba convencida de que sus disculpas fueran completamente sinceras.

En redes sociales circula la teoría de que existe un favoritismo hacia Manelyk en ‘La granja VIP’, que se habría mostrado luego de una discusión con Niurka.

“No creo que sean sinceras tus disculpas. Siento que es más presión por estar aquí y porque te dijeron que estaba mal. No siento tus disculpas reales, porque si no, lo hubieras hecho en ese momento o lo hubieras hecho ayer (...) Yo Manelyk no la siento reales, pero gracias por intentarlo.” Manelyk

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