Revelan el verdadero motivo de la aparición de Pedro Sola en La granja VIP 2026, ¿fue obligado como castigo?

Luego de la escandalosa polémica que protagonizó Pedro Sola por sus comentarios sobre envenenar a los perritos, las apariciones del conductor han sido sumamente criticadas, incluso meses después de que todo sucedió.

Durante el estreno de la segunda temporada de ‘La granja VIP’, Pedro Sola tuvo una breve aparición y, aunque solo fueron unos segundos, las críticas y especulaciones no se hicieron esperar.

Algunos internautas aseguraron que se trataba de un castigo impuesto por la televisora, con la intención de que el conductor reflexionara sobre el contacto con los animales.

Sin embargo, días después, Pati Chapoy reveló el verdadero motivo por el que Pedro Sola llegó al reality.

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Pedro Sola en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue la aparición de Pedro Sola en La granja VIP 2026?

En la noche del estreno de la segunda temporada del reality, Pedro Sola apareció a cuadro para anunciar que se uniría a ‘La granja VIP’, pero no como concursante, sino como aprendiz y practicante del ‘tío Pepe’.

El conductor no desaprovechó la oportunidad para mencionar implícitamente que la polémica que enfrentó fue una lección de vida y que ahora estaba dispuesto a aprender sobre el cuidado y la convivencia con los animales.

En su papel dentro de ‘La granja VIP’, Pedro Sola deberá alimentar y cuidar a los animales, así como limpiar las instalaciones, los corrales y los diferentes espacios de la granja.

“Hay lecciones que nunca se olvidan y la que la vida me dio a mí, ya saben cuál... Lo único que quiero es aprender a cuidar, proteger y alimentar a los animales que vivirán en esta granja. Nunca he vivido este tipo de experiencia pero estoy dispuesto a ayudar y aprender” Pedro Sola

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¿Pedro Sola fue castigado por sus polémicos comentarios sobre los perritos?

Después de los comentarios que fueron duramente criticados, usuarios en redes sociales pidieron sanciones severas para el conductor, entre ellas que fuera destituido del programa y de la televisora. Incluso, algunos exigieron que se presentara una denuncia formal por lo que consideraron una apología del maltrato animal.

Dependencias y organizaciones dedicadas a la protección animal también se pronunciaron al respecto y pidieron que Pedro Sola, como una figura pública e influyente, actuara con responsabilidad y en apego a los valores de protección y cuidado animal.

Sin embargo, hasta el momento no se sabe si Pedro Sola enfrentó alguna sanción legal, administrativa o económica por sus comentarios sobre los perritos. Días después de que comenzó la polémica, el conductor ofreció una disculpa pública al aire en ‘Ventaneando’ y se comprometió a aprender más sobre la convivencia y el cuidado de los animales de compañía.

Esto ocurrió en medio de las críticas y la condena pública que recibió en redes sociales y distintos medios de comunicación.

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Pedro Sola ofreció disculpa pública / Redes sociales

Pati Chapoy revela el motivo de la participación de Pedro Sola en La granja VIP 2026

Durante una emisión de ‘Ventaneando’ después del estreno del reality, Pati Chapoy abordó el tema de la aparición de Pedro Sola, y aclaró que se trató de una decisión propia, y que él había mostrado su inquietud para sumarse al proyecto.

Además, sus compañeros consideraron que era una buena decisión, y una forma de reflexionar tras la polémica que atravesó.

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