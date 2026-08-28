¿Pedro Sola ‘manoseó’ a Adrián Uribe? Visita a Venteaneando termina con acalorado momento: ¡Hasta gimió! VIDEO

La sorpresiva vista de Adrián Uribe a Ventaneando dejó un curioso momento junto a algunos conductores el programa, incluyendo a Pedro Sola. El físico del intérprete parece haber impactado al presentador. ¿Lo incomodó?

Adrián Uribe manoseado por Pedro Sola / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que Pedro Sola manoseó a Adrián Uribe?

Todo comenzó con la sorpresiva visita de Adrián Uribe a las instalaciones de Ventaneando, momento que aprovechó para convivir con los conductores.

La situación cambió cuando Pedro le dijo a Adrián que se veía muy flaco (a manera de halago), y paralelamente el actor se le acercó al conductor para mostrarle su físico actual.

Pedrito extendió la mano y decidió sentir el abdomen de Uribe, sorprendido y con una evidente satisfacción, el presentador realizó un sonido parecido a un “gemido” y sin quitarle la vista de encima. El video ya reúne miles de reacciones.

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¿Pedro Sola manoseó a Adrián Uribe en Ventaneando? / Redes sociales y canva

¿Adrián Uribe se incomodó por la “manoseada” de Pedro Sola?

La “manoseada” de Pedro Sola a Adrián Uribe NO incomodó al actor, de hecho fue un momento en el que ambos colaboraron.

Adrián se mantuvo en el lugar platicando al lado del foro de Ventaneando con los demás conductores, saludando de manera emotiva también a Linet Puente.

Además, el intérprete se dijo contento por su condición física teniendo 53 años, asegurando que aún tiene “varios cachos buenos”. Estos fueron algunos de los comentarios con las reacciones de internautas:



“Ay, yo también quiero tocar”,

“Visita de lujo” y,

“Eres el mejor Uribe”.

El debate sigue... ¿tú crees que a Pedro Sola se le pasó la mano con Adrián Uribe?

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¿Por qué Adrián Uribe estuvo de visita en Azteca?

Muchos colocaban a Adrián Uribe como próximo elenco de La granja VIP 2, el reality que prepara TV Azteca para este segundo semestre del 2026.

Una de las señales captadas por el público fueron las pistas del participante número 12, ya que en el video se veía un microbús, objeto que varios relacionaron a Adrián por su personaje de “Vítor”.

Sin embargo, esta teoría se derrumbó cuando anunciaron a “la Coreañera” como la nueva integrante del reality. Cabe señalar que usuarios en redes desean que Adrián Uribe se integre al proyecto:



“Pa la granja <3",

“Ojalá como conductor de la granja” y,

“La audiencia es de la granja”.

Por ahora, no hay información que confirme que Adrián Uribe formará parte de La granja VIP 2, por lo que todo se mantiene solo como un rumor.

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