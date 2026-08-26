Ex de Pablo Lyle habla sobre el actor y sus hijos, luego de revelarse posible fecha de liberación: ¿Enojada?

La historia del actor Pablo Lyle y su encarcelamiento ha sido un tema que ha impactado al mundo del espectáculo. Tras permanecer en prisión por varios años, por fin podría quedar libre y su exesposa, Ana Araujo, habla de la relación que llevan con él, tanto ella, como sus hijos. ¿Qué dijeron?

Pablo Lyle y Ana Araujo, su exesposa / Redes sociales e IG: @pablolyle

¿Por qué el actor Pablo Lyle está en la cárcel actualmente?

El caso de Pablo Lyle se remonta a 2019, cuando el actor viajaba con su familia rumbo al aeropuerto de Miami y se vio involucrado en un incidente de tránsito. Durante el altercado, comenzó una discusión con el otro conductor, Juan Ricardo Hernández, y en medio de la confrontación Lyle descendió de su vehículo y le propinó un golpe.

Hernández, de 63 años, sufrió graves lesiones y falleció días después . Tras el incidente, el actor fue detenido y posteriormente enfrentó un proceso judicial acusado de homicidio involuntario, el cual se prolongó por la pandemia de Covid-19.

Finalmente, en octubre de 2022, un jurado declaró culpable a Pablo Lyle del delito de homicidio involuntario. Para febrero de 2023, recibió una sentencia de cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional. Además, se le ordenó realizar 500 horas de servicio comunitario y tomar cursos para el control de la ira.

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Pablo Lyle encarcelado por homicidio / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, a la posible liberación del actor?

Hace unas horas se reveló que Pablo Lyle podría salir anticipadamente de la cárcel, pues además de que la demanda se desestimaba, su “buen comportamiento” tendría sus beneficios.

Posteriormente, Ana Araujo habló para el programa Hoy y contó que a pesar de lo complicado del proceso, ellos llevan una buena relación (aún estando divorciados) por el bien de sus hijos:

Mis hijos ya tienen casi ocho años con esta situación de vida, se les hace algo normal, común. Hay momentos donde lo extrañan, tienen comunicación con él. Pablo Lyle

Ana acepta que la familia le ha facilitado las cosas a los pequeños, pues han crecido en un entorno sano y de apoyo mental. Posteriormente, afirma que siguen en contacto constante, para mostrarle momentos de sus hijos de su día a día:

Sí, tenemos la fortuna de que existe ya la tecnología y que tienen tablets y que podemos comunicarnos por mail. Entonces, esa es como la manera inmediata de poder entablar una comunicación entre nosotros. Y sí, claro, o sea, fotos, videos, del gol, todo eso siempre. Pues sí es la manera que tenemos y siempre está esa parte. Ana Araujo

Durante su entrevista, Ana no ahondó en detalles del actor, solo se centró en hablar de los niños. De hecho se le preguntó sobre la salud del intérprete, pero no dio información al respecto.

Tamposo se habló acerca de la libertad que podría obtener Lyle en este mismo año.

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¿Cuándo podría quedar libre el actor Pablo Lyle?

Durante el proceso, abogados del actor Pablo Lyle buscó sostener que había actuado en defensa propia. Sin embargo, el tribunal finalmente lo condenó a cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional.

Aunque en un principio se especuló que su salida de prisión ocurriría en 2027, la periodista Tanya Charry informó que Pablo Lyle podría recuperar su libertad el 29 de diciembre de 2026 , presuntamente gracias a su buen comportamiento.

Cabe señalar que artistas y compañeros del ámbito del espectáculo le han tendido la mano a Pablo Lyle, hasta el productor Juan Osorio ya le ofreció trabajo para cuando recupere su libertad. ¿Este año lo veremos fuera de prisión?

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