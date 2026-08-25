Pablo Lyle recibe alivio legal: desestiman demanda millonaria y ya tendría fecha para salir de prisión

La situación legal de Pablo Lyle podría dar un giro importante en los próximos meses. Mientras el actor mexicano se acerca al final de la condena que cumple en Estados Unidos por el caso de Juan Ricardo Hernández, también recibió una noticia favorable: un juez habría desestimado la demanda civil millonaria que la familia del fallecido presentó en su contra.

La información fue dada a conocer por la periodista Tanya Charry durante el programa El gordo y La flaca, donde aseguró que el protagonista de telenovelas podría recuperar su libertad próximamente.

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¿Por qué Pablo Lyle fue sentenciado por homicidio involuntario tras el altercado en Miami?

El caso de Pablo Lyle se remonta al 31 de marzo de 2019, cuando protagonizó un altercado vial con Juan Ricardo Hernández en Miami, Florida.

Durante el enfrentamiento, el actor golpeó al hombre de origen cubano. Hernández cayó al suelo y sufrió lesiones que derivaron en su muerte cuatro días después mientras permanecía hospitalizado.

Tras varios años de proceso judicial, Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario en octubre de 2022. Posteriormente, en febrero de 2023, recibió una condena de cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional.

Ahora, a pocos meses de concluir su sentencia, el actor enfrenta un panorama muy distinto al de años anteriores.

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¿Por qué desestimaron la demanda civil millonaria contra Pablo Lyle?

La demanda civil contra Pablo Lyle fue presentada en 2024 por familiares de Juan Ricardo Hernández y buscaba una compensación económica de al menos un millón de dólares. El reclamo contemplaba daños y perjuicios, gastos funerarios y una compensación relacionada con la situación de la pareja del fallecido.

El proceso, sin embargo, comenzó a perder fuerza debido a la falta de actividad de los demandantes. Según lo explicado por Tanya Charry, habían transcurrido “mucho más de 10 meses” sin que se realizaran acciones dentro del expediente.

Ante esta situación, la defensa de Pablo Lyle pidió a la corte que el procedimiento fuera invalidado. Los familiares de Hernández habrían contado con un periodo para explicar al juez los motivos de la inactividad, pero, de acuerdo con la información difundida en televisión, “no presentaron nada”.

La decisión representa un cambio importante en el panorama legal del actor, aunque no significa que se haya borrado la condena penal por la que permanece privado de la libertad. Se trata de dos procesos diferentes: uno civil y otro penal.

En el programa también se habló de la situación económica de Pablo Lyle. Tanya Charry explicó que el actor lleva años sin generar ingresos debido a su situación legal y que, de acuerdo con lo que señaló, habría dudas sobre su capacidad económica para responder por una indemnización de esa magnitud.

Tanya Charry “Y de repente no sabía y no estaba seguro si iba a compensar lo que él iba a obtener de Pablo si ganara una demanda, porque es claro en estos momentos que él tiene seis años sin producir dinero y su familia no tiene el suficiente como para pagar esta cantidad que estaban exigiendo”

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¿Cuándo saldrá Pablo Lyle de prisión y qué pasará con su situación migratoria?

De acuerdo con Tanya Charry, el actor mexicano Pablo Lyle “será un hombre libre” a partir de las 12 de la noche del próximo 29 de diciembre de 2026, una vez que concluya la sentencia que recibió tras ser declarado culpable de homicidio involuntario.

No obstante, la salida de prisión no significaría el final de sus asuntos legales. La periodista adelantó que el artista todavía tendría que enfrentar un procedimiento migratorio relacionado con una posible deportación hacia México.