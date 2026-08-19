Actor de 48 años anuncia su retiro de la actuación tras no encontrar trabajo y exponer problemas de dinero: “Harto”

A unas semanas de que el actor César Bono hablara sobre la posibilidad de un retiro de la actuación, otra figura de las pantallas tomó una drástica decisión.

Un reconocido actor de cine y televisión ha decidido dar un paso al costado de los foros, luego de asegurar que no ha logrado encontrar trabajo en la industria, y tras crecer su preocupación por no poder conseguir dinero. Te contamos de quién se trata.

Actor de cine y TV anuncia retiro tras no encontrar trabajo / Pixabay

¿Quién es el actor de cine y televisión que anunció su retiro por no encontrar trabajo?

David Krumholtz, actor reconocido por películas como Oppenheimer, así como por su reciente participación en Supergirl, sorprendió al revelar que decidió poner en pausa su carrera y alejarse temporalmente de Hollywood.

El intérprete de 48 años compartió un extenso mensaje en Threads, publicación que posteriormente eliminó, en la que expresó su cansancio ante las condiciones laborales y económicas en las que vive.

Krumholtz confesó que no sabe todavía a qué se dedicará ni de qué manera obtendrá ingresos durante esta nueva etapa, pero señaló que quitarse la presión relacionada con su carrera representó una liberación.

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El actor David Krumholtz / Redes sociales

¿A qué se dedicará el actor David Krumholtz tras anunciar su retiro de la actuación?

El actor David Krumholtz explicó que tomar esta decisión era algo que lo había aterrorizado durante años, principalmente por la incertidumbre económica y el temor de quedarse fuera del mundo del espectáculo:

Hace unos días puse mi carrera de actor en pausa. Era algo que me aterraba hacer desde hace años. En concreto, temía arruinarme y no poder soportar estar fuera del mundo del espectáculo. David Krumholtz

En sus reflexiones, Krumholtz denunció las condiciones económicas que, desde su perspectiva, afectan no solo a los actores, sino a numerosos trabajadores de la industria.

El intérprete explicó que durante el último año estuvo intentando conseguir nuevos papeles, pero consideró que las oportunidades que se le presentaban aprovechaban su experiencia y reconocimiento a cambio de un pago cada vez menor:

No sé qué voy a hacer para ganar dinero ahora, ni cómo lo voy a hacer, pero me quité un peso enorme, uno cuyo peso realmente no comprendí hasta que desapareció. Frustrado, harto, agotado. David Krumholtz

También criticó la creciente presión para que los intérpretes conviertan sus redes sociales en una herramienta adicional de trabajo. Según su versión, se le sugirió promocionarse en internet y buscar seguidores y reacciones para aumentar sus posibilidades de participar en otros eventos.

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David Krumholtz anunció su retiro / Redes sociales

¿En qué series y películas participó David Krumholtz?

David Krumholtz es un actor estadounidense con una trayectoria de más de tres décadas en cine, televisión y teatro. Su carrera comenzó cuando era adolescente en Broadway.

Uno de sus primeros trabajos más recordados fue la película La vida y los tiempos de un adolescente, estrenada en 1993, comenzando así una larga trayectoria en la pantalla grande.

Aquí una lista de sus trabajos más reconocidos en cine y TV:

Cine



¡ Vaya Santa Claus!,

10 razones para odiarte,

The mexican,

Ray y Harold & Kumar go to white castle ,

, Oppenheimer y,

y, Supergirl.

Televisión



Numb3rs,

The deuce,

The plot against america,

The good wife,

Billions y,

y, The white house plumbers,

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