Actor de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’ aparece hospitalizado y enciende alarma de fans: FOTO

Un importante actor de La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, víctima de abuso hace unos años, causó preocupación entre sus seguidores y amigos, tras viralizarse una fotografía en la que aparece hospitalizado y con aparente problema de salud. ¿Quién es y qué le pasó?

Actor de La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho reaparece hospitalizado / TikTok: Irvinruizador, redes sociales y canva

¿Quién es el actor de La rosa de Guadalupe que apareció hospitalizado recientemente?

Se trata del actor mexicano Irvin Ruiz el que apareció frente a la cámara en una camilla y con un visible malestar que lo acompañaba.

El intérprete subió a sus redes sociales una fotografía que le tomaron en una cama de hospital, mientras portaba una bata como las que utilizan los pacientes.

Ruiz ha estado presente en diversos capítulos de dos de los programas más importantes de Televisa: Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe. Esto ha causado que su rostro sea reconocido en la televisión mexicana. ¿Qué le pasó?

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Irvin Ruíz, actor de Televisa, reapareció hospitalizado / FB: Irvin Ruíz

¿Por qué el actor Irvin Ruiz fue hospitalizado?

La imagen en la que aparece el actor Irvin Ruiz hospitalizado ha causado muchas especulaciones, pues no hay una descripción o aclaración respecto a su estado de salud.

Irvin se ha alejado un poco del mundo de la actuación en fechas recientes, de hecho, en su cuenta de Instagram se ha apegado más a un estilo de vida fitness, asegurando que está formándose como médico.

Por ahora, se espera que Irvin Ruiz cuente más detalles sobre su estado de salud, y otros más quieren saber si volverá a estar en algún melodrama de Televisa u otra televisora.

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El actor Irvin Ruiz aparece hospitalizado / Redes sociales

¿Cuál fue el abuso que sufrió el actor Irvin Ruiz?

En un video publicado en su cuenta oficial de TikTok en 2025, Irvin Ruiz, actor reconocido por sus participaciones en La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, contó que sufrió abuso durante su adolescencia, cuando todavía era menor:

Cuando tenía 14 años viví una experiencia que marcó mi vida, fue mi primera relación amorosa, ‘secreta’, en 2005. En esos años el ser gay era vivir en silencio, con miedo. Irvin Ruiz

El actor explicó que sus padres desconocían la situación que estaba atravesando y que, por temor o por considerar que era más sencillo guardar silencio, decidió no contar lo que ocurría.

Señaló que vivir este tipo de experiencias durante la infancia y adolescencia puede resultar complicado, especialmente cuando se trataba de una relación que él identificaba como “gay”.

Paralelo a esto, un productor de La rosa de Guadalupe padece una enfermedad sin cura, a solo unas semanas de sufrir el fallecimiento de su esposa.

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