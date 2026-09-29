¿Otto Sirgo quería una serie? productor de La rosa de Guadalupe confiesa última voluntad en plena velación

La muerte de Otto Sirgo sigue conmocionando al mundo del espectáculo. Mientras familiares, amigos y colegas se reúnen para darle el último adiós en una funeraria de Coyoacán, comienzan a conocerse detalles íntimos de sus últimos años y de los deseos que expresó antes de partir.

Uno de ellos fue revelado por Javier Esponda, productor de La rosa de Guadalupe, quien acudió a despedir al actor y compartió a TVNotas algunos recuerdos sobre la entrañable amistad que mantuvieron durante décadas.

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¿Dónde fue velado Otto Sirgo? Familiares y amigos le dan el último adiós en Coyoacán

La despedida de Otto Sirgo se realiza en la Casa Coyoacán García López, ubicada en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, donde familiares, amigos y figuras del espectáculo han comenzado a reunirse para darle el último adiós.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada horas antes por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organismo que lamentó la partida del actor y envió condolencias a sus seres queridos.

Durante la velación, diversas personalidades del medio artístico han asistido para recordar la carrera de quien fue una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, con una trayectoria que superó los 50 años entre teatro, cine y telenovelas.

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Justo el año pasado OTTO SIRGO confesó cómo vivía triste y aislado tras la muerte de su esposa, la actriz Maleni Morales.



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¿Javier Esponda reveló la última voluntad de Otto Sirgo durante la velación?

Uno de los asistentes fue Javier Esponda, productor de La rosa de Guadalupe, quien compartió con TVNotas emotivas palabras sobre el intérprete al recordar la amistad que mantuvieron durante décadas. Conmovido por la noticia, el productor recordó que conoció a Otto Sirgo a finales de los años setenta y que desde entonces construyeron una relación cercana basada en el respeto y el cariño.

“Pues recuerdos muy bonitos, porque nos conocimos por allá de finales de los setentas, principios de los ochentas. Otón, un ser humano maravilloso, cariñoso, buen hombre y pues tristes estamos”. Javier Esponda, productor de La Rosa de Guadalupe

Esponda también reconoció que sabía que el actor atravesaba algunos problemas de salud, aunque confesó que nunca imaginó que la noticia de su muerte llegaría tan pronto.

“Pues sorpresivamente estaba malito, pero no al grado de pensar que fuera a partir, pero pues bueno, no sé, fíjate que no sé de qué estaba enfermo, pero pues venimos a darles un abrazo a su familia, a sus hijas, con todo nuestro cariño. Lo vamos a extrañar mucho”. Javier Esponda, productor de La Rosa de Guadalupe

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¿Javier Esponda reveló la última voluntad de Otto Sirgo durante la velación?

Durante la conversación con los medios, Javier Esponda reveló uno de los deseos más llamativos que Otto Sirgo expresó en vida y que hoy ha captado la atención de quienes siguen lamentando su partida. De acuerdo con el productor, el actor tenía una petición muy especial relacionada con el destino de sus cenizas una vez que falleciera.

Según contó, Otto Sirgo quería que sus restos fueran esparcidos sobre el volcán Popocatépetl desde un helicóptero. La revelación causó sorpresa entre quienes se encontraban en la funeraria, pues se trata de una petición poco común y profundamente personal.

Dicha información aún no ha sido confirmada por la familia. Sin embargo, en entrevista con TVNotas, una de sus hijas comentó que no tenían previsto realizar rituales tradicionales de despedida, como rosarios, y que estaban analizando distintas opciones para honrar su memoria. Entre ellas, no descartó la posibilidad de intentar cumplir uno de los deseos que Otto Sirgo expresó en vida. ¿Será que finalmente sus cenizas llegarán al Popocatépetl, como habría querido el actor?