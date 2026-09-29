Muere Otto Sirgo a los 79 años, famoso actor de telenovelas, cine y teatro

El mundo del espectáculo mexicano está de luto. Otto Sirgo, reconocido actor de teatro, cine y televisión, falleció a los 79 años, dejando una trayectoria de décadas que lo convirtió en uno de los rostros más recordados de las telenovelas.

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que lamentó la partida del artista y envió sus condolencias a familiares, amigos y colegas.

“Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Alcanzó fama internacional por su participación en los melodramas Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI” ANDI

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Lamento informar la muerte del gran actor Otto Sirgo.



En un momento más información en https://t.co/WdSSpNnhYn pic.twitter.com/UkhwFaQYYC — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 29, 2026

¿De qué murió Otto Sirgo y tendrá homenajes o ceremonia de despedida?

Hasta el momento, la causa oficial de la muerte de Otto Sirgo no ha sido revelada públicamente por su familia ni por representantes cercanos al actor.

Tampoco se han dado detalles sobre posibles homenajes, funerales públicos o ceremonias de despedida para reconocer la trayectoria del intérprete que durante décadas formó parte de exitosas producciones mexicanas.

Sin embargo, la noticia ha provocado numerosas muestras de cariño en redes sociales, donde seguidores y colegas han comenzado a rendirle homenaje recordando algunos de sus personajes más emblemáticos.

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¿Quién fue Otto Sirgo, actor de telenovelas, cine y teatro?

Otto Sirgo fue un reconocido primer actor, director y productor cubano-mexicano que construyó una destacada carrera de más de cinco décadas en la televisión, el cine y el teatro. Nacido el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, era hijo del también actor Otto Sirgo. Con el paso de los años se estableció en México, país donde desarrolló gran parte de su trayectoria artística y donde se convirtió en una figura muy querida por el público.

A lo largo de su carrera participó en exitosas telenovelas que marcaron a varias generaciones, entre ellas Lazos de amor, Niña amada mía, Por un beso y Rosa salvaje. Gracias a su talento y versatilidad logró consolidarse como uno de los actores más constantes de la pantalla chica, ganándose el reconocimiento tanto de la industria como de los televidentes dentro y fuera de México.

Además de su faceta como intérprete, Otto Sirgo destacó como director de telenovelas desde finales de la década de los sesenta, dejando huella detrás de cámaras. Su trayectoria fue reconocida con importantes galardones, entre ellos el Micrófono de Oro. En el plano personal, compartió casi 47 años de matrimonio con la actriz Maleni Morales, quien falleció en 2020, formando una de las parejas más sólidas y admiradas del medio artístico.

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