Lidia Ávila sufrió la muerte de su bebé y la recuerda en redes sociales con triste mensaje: “Un ángel eterno”

La actriz y cantante mexicana, Lidia Ávila, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida hace algunos años, y recientemente dedicó un desgarrador mensaje para su bebé, quien muriera a los seis meses de edad, derivado de ciertos problemas de salud.

Lidia Ávila sufrió la muerte de su hija / Redes sociales

¿Cuándo y de qué murió la bebé de la actriz Lidia Ávila?

La actriz Lidia Ávila sufrió la muerte de su bebé hace ya 17 años, mismos que se cumplieron el pasado sábado 26 de septiembre, fecha que quedó como un triste recuerdo para la intérprete.

En una plática para el programa Montse y Joe hace casi un año, Ávila dijo que los problemas de salud de su hija comenzaron desde el embarazo, pues la pequeña desarrolló un quiste durante el último mes.

El problema llegó cuando nació y la bebé fue sometida a una cirugía, pues fue diagnosticada con el “síndrome del intestino corto”, motivo por el que no podía comer:

Mi embarazo corrió muy bien, pero un mes antes de que naciera se le formó un quiste en la pancita que a través del ultrasonido no se alcanzaba a ver… Había que esperar a que naciera y que la operaran. Le tuvieron que quitar el quiste y quedó con síndrome de intestino corto de nacimiento, quiere decir que no podía comer. Lidia Ávila

Aunque Lidia intentó todo para poder salvarle la vida a la bebé, no fue suficiente y tiempo después falleció. Ahora, la recuerda con mucho cariño.

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Lidia Ávila sufrió muerte de su bebé / Redes sociales

Lidia Ávila dedica desgarrador mensaje a su padre y a su bebé

La muerte de la bebé de Lidia Ávila no ha sido el único momento triste para la actriz, pues en junio de este 2026 también anunció el fallecimiento de su padre, Mónico Ávila, tras haber sido diagnosticado con Parkinson.

El pasado sábado 26 de septiembre, Lidia recordó a miembros de su familia que ha perdido en el camino, incluida su bebé:

Un 26 de septiembre hace 17 años mi niña se fue al cielo y estoy segura que así está hoy, en brazos de su abuelo y su tío, en un lugar hermoso donde no le duele nada y todo es maravilloso, mi niña, te extraño siempre, imagino como sería si estuvieras aquí, serías una señorita muy hermosa y una gran hermana mayor, te mando besos hasta el cielo, fuiste y eres una ángel eterno, te ama Mamá. Lidia Ávila

La publicación fue acompañada por mensajes de apoyo por parte de otras figuras de la farándula:



Dulce María compartió emojis de corazón roto y manos pidiendo oración,

Litzy: “ Amiga, te adoro, te abrazo. Aquí estoy siempre ” y,

” y, Maribel Guardia: “ Ángeles en el cielo bendiciendo tu camino ”.

Así fue que la actriz causó varias reacciones de sus fans y seguidores en redes sociales.

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¿Cuál es la trayectoria de Lidia Ávila?

La carrera de Lidia Ávila comenzó cuando era niña. Primero tuvo acercamientos con el teatro y participó en el montaje de “Vaselina”. Posteriormente se incorporó a La onda vaselina, agrupación infantil creada y dirigida por Julissa.

Después de la separación de OV7, Lidia Ávila también buscó consolidarse de manera individual. En 2004 lanzó su primer álbum como solista, titulado Lidia Ávila, con una propuesta vinculada al regional mexicano.

Además de la música, Ávila incursionó en la actuación. Entre sus trabajos televisivos más conocidos se encuentran:



Yo mujer,

Aplaude... el lugar de tus sueños,

Palabra de mujer y,

y, Cuando me enamoro.

Hace unos días, Lidia Ávila lanzó un fuerte comentario contra Gema Garoa, actual participante de La casa de los famosos México 2026, tras una polémica con Mariana.

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