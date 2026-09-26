Actriz de ‘Rebelde’ y ‘Clase 406’ anuncia con voz entrecortada la muerte de ser querido: “Estoy vulnerable” VIDEO

Una reconocida actriz mexicana de telenovelas como Rebelde y Clase 406 publicó un desgarrador video lamentando la muerte de un familiar, alguien a quien describió como una persona joven, llena de energía y felicidad. Te contamos de quién se trata.

Actriz de ‘RBD’ anuncia muerte de familiar / IG: @flordesaracho / @rbd_musica

¿Qué actriz mexicana anunció una muerte en sus redes sociales?

La noche del viernes 25 de septiembre, Grettell Valdez ocupó sus redes sociales para compartir una noticia que la llenó de tristeza. La actriz, reconocida por su participación en exitosas producciones de Televisa, informó el fallecimiento de un familiar.

A través de una publicación en Instagram, donde cuenta con más de tres millones de seguidores, la intérprete expresó el difícil momento que atraviesa y reveló que tuvo que despedir a un ser querido en circunstancias que no esperaba.

El fallecido fue identificado como Fernando Cervantes Jaimes, cuñado de la actriz, esposo de su hermana. Según su testimonio, el momento la dejó muy conmovida y devastada.

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¿Cómo reaccionó la actriz Grettell Valdez a la muerte de su cuñado?

En sus historias de Instagram, Grettell Valdez habló abiertamente sobre su estado emocional y reconoció sentirse triste y en estado de ‘shock’ por el lamentable suceso, además de ver el sufrimiento de sus sobrinas y hermana:

Lamentablemente murió, un hombre joven. Mis sobrinas verlas ahorita destrozadas, mi hermana desencajada, sin saber qué hacer. No saben la impotencia y el dolor de no poder hacer nada y calmar el sufrimiento de las personas que amo. Grettell Valdez

Posteriormente, realizó una publicación en la misma red social, compartiendo la esquela que confirmaba la muerte de su cuñado, acompañándola de un devastador mensaje:

Hoy estoy vulnerable, hoy estoy triste. Vine a Querétaro, mi tierra, donde crecí, para recibir un reconocimiento que me llenaba de ilusión… y terminé despidiendo a alguien de mi familia. La vida, una vez más, me recordó que nada está garantizado y que todo puede cambiar en un instante. Grettell Valdez

El mensaje generó numerosas muestras de cariño y solidaridad por parte de sus seguidores y colegas del ámbito como: María León, Marcus Ornellas, Claudia Martin, entre muchos otros.

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¿Cuáles son las telenovelas de Grettell Valdez más conocidas?

Grettell Valdez cuenta con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro. Uno de sus personajes más recordados es Renata Lizaldi, de la telenovela Rebelde.

La actriz también participó en telenovelas como:



Clase 406,

Heridas de amor,

Amorcito corazón,

Las amazonas,

La historia de Juana y

y Amores que engañan.

En cine y teatro ha formado parte de proyectos como Un mundo raro, El duende del reloj, Sobre tus huellas, Duele y Unas por otras.

Recientemente, en 2024 formó parte de la serie Juana la virgen, haciendo el papel de Jenny Bravo, por lo que sigue presente en diversos proyectos.

En el ámbito personal, Grettell Valdez ha tenido problemas de salud, incluso llego a sufrir una amputación hace algún tiempo, un hecho que también fue viral.

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