Paolita Suárez enfrenta terrible luto; confirma la muerte de ser querido; asegura que, ¡lo presintió! “Lo soñé”

Después de que se diera a conocer que el sobrino de Karina Torres está en un estado delicado de salud, otra integrante de ‘las Perdidas’ comunicó una triste noticia.

Se trata de Paolita Suárez, quien comunicó a sus seguidores que falleció un ser querido cercano a ella, y se trata de su tía, a quien llamaba de cariño ‘Lula'.

Más allá de contar la lamentable pérdida, la influencer contó que días antes tuvo un sueño que habría tenido relación con la muerte de su tía, ¿ya presentía que algo podía ocurrir?

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Paolita Suárez / FB: Paolita Suár

¿Qué le pasó a la tía de Paolita Suárez?

La integrante de ‘las Perdidas’ compartió la triste noticia con sus seguidores y expresó su dolor por el fallecimiento de su tía.

Hasta el momento, Paolita no ha revelado cuál fue la causa de muerte de su tía, por lo que no se conocen públicamente mayores detalles sobre el fallecimiento.

“Hablando en serio, hermanas, ¿qué creen? Que falleció una tía mía, me acaban de avisar. Me acaban de avisar que falleció una tía mía que se llama Lula. Falleció mi tía Lula, hermanas, hermana de mi mamá, por parte de la familia de mi abuelita.” Paolita Suárez

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Paolita Suárez / Redes sociales

¿Paolita Suárez predijo la muerte de su tía? Esto contó

Cuando Paolita Suárez contó que su tía Lula había fallecido, también reveló que días antes había tenido un sueño que, después de lo ocurrido, adquirió un significado difernete para ella.

La influencer relató que en su sueño se encontraba con varios integrantes de su familia, reunidos para desayunar. En un momento, todos se levantaron para juntar dinero y comprar algunas cosas para preparar el desayuno, pero hubo un detalle muy interesante: cuando los demás se fueron, únicamente su tía se quedó en la sala junto a su abuelita.

Lo curioso es que su abuelita ya había fallecido, por lo que, después de la muerte de Lula, Paolita relacionó ambos acontecimientos. La influencer interpretó que quizá su abuelita había aparecido en el sueño para “venir por su tía” o que podría tratarse de una especie de premonición sobre el reencuentro de ambas.

“Esa tía, esa tía hermanas, se quedaba con mi abuelita, se quedaban solas… Pues ahorita me acaban de avisar que mi tía falleció, entonces ahorita ya como que junté las piezas y dije, '¿Por qué se quedó mi tía con mi abuelita?’ Pues mi abuelita ya está muerta, hermanas. Mi abuelita ya está muerta. Entonces, al tiempo que yo miré a mi tía Lula, pues ahora voy atando cabos, ¿sí me entienden? O sea, yo soñé que mi abuelita venía por mi tía.” Paolita Suárez

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Paolita Suárez / Redes sociales

¿Qué dijo Paolita Suárez tras la muerte de su tía?

La integrante de ‘las Perdidas’ se mostró triste por el fallecimiento de su tía Lula y después de contar su sueño, dijo que se levantó con mucha alegría y satisfacción de haber soñado y recordado a su abuelita, y que no se despertó con miedo.

“Amanecí con una satisfacción en el pecho padre de que soñé con mi. abuelita. No desperté con miedo, me desperté con alegría” Paolita Suárez

En los últimos días, se había especulado que Paolita Suárez entraría a ‘La casa de los famosos México’ para sustituir a Karina Torres, quien saldría para ir con su sobrino, pero ella decisió permanecer en la competencia.

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