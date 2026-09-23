Muerte de Hayden Panettiere: Forense revela cómo se encontraba el cuerpo de la fallecida actriz; "Intenso"

La muerte de Hayden Panettiere, actriz estadounidense reconocida por sus participaciones en importantes producciones de Hollywood, sigue conmocionando a fans y amigos. Recientemente, el forense dio detalles impactantes sobre su fallecimiento, desde las sustancias que habría consumido, así como su aspecto físico. ¿Cómo estaba?

Forense habla de la muerte de Hayden Panettiere / Redes sociales

¿Cuándo murió la actriz de Malcolm el de en medio, Hayden Panettiere?

La actriz Hayden Panettier fue localizada inconsciente y tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio el pasado 16 de agosto, dentro de una residencia en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Poco después, fue declarada muerta a los 36 años. En una primera revisión, la autopsia no detectó lesiones traumáticas que pudieran explicar su fallecimiento, por lo que en ese momento no se encontraron indicios de violencia física ni elementos que apuntaran a la intervención de otra persona en su muerte.

Días después de su fallecimiento, la Administración para el Control de Drogas (DEA) se sumó a las investigaciones, principalmente para determinar el posible origen de los medicamentos y sustancias que presuntamente habría consumido la actriz.

Recientemente, se confirmó que la actriz murió tras haber comido una “pastilla letal”, pues la droga que consumió, se encontraba contaminada de fentanilo .

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Hayden Panettiere murió por consumir pastilla contaminada con fentanilo / Redes sociales

Forense revela detalles sobre el cuerpo de Hayden Panettiere

Según el informe forense más reciente, algunas horas antes de su muerte, Hayden Panettiere habría sido vista mientras se maquillaba alrededor de las 10:30 de la mañana. Posteriormente, su expareja Brian Hickerson y el hermano de este, Zach, la encontraron en una habitación.

El documento (obtenido por TMZ) señala que la actriz estaba boca abajo sobre un sofá cama y con las piernas cruzadas. Al intentar despertarla, ambos se percataron de que su cuerpo había adquirido un tono descrito como “ morado intenso ”.

Ante la situación, Brian Hickerson habría administrado Narcan, medicamento utilizado para revertir rápidamente los efectos de una sobredosis por opioides, antes de comunicarse con los servicios de emergencia a través del 911.

El médico forense informó que, además del fentanilo, en el organismo de Panettiere se detectaron alprazolam, un relajante muscular y otro medicamento empleado para tratar determinados trastornos psiquiátricos. La presencia de estas sustancias quedó registrada dentro del análisis toxicológico citado por los medios.

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Lugar donde fue hallada sin vida la actriz Hayden Panettiere / NY Post y redes sociales

Estas son las películas y series de Hayden Panettiere más conocidas

Hayden Panettiere dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación desde muy temprana edad. Su debut ocurrió en 1984, cuando formó parte de la telenovela de ABC One Life to live. Con el paso de los años, la actriz logró abrirse camino en Hollywood.

Entre sus trabajos más destacados en cine y televisión se encuentran:

Cine



Duelo de titanes

Raising Helen

Soñando con la fama

Triunfos robados

Te quiero, Beth Cooper

Scream 4: Grita antes de morir

Custodia

Scream 6: La gloria es de ellos

Televisión



Una vida por delante

Luz de guía

Héroes

Nashville

Héroes renacidos

Ally McBeal

Malcolm el de en medio

La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales

La actriz tuvo una hija de 11 años, nacida de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

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