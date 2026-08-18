Muerte de Hayden Panettiere: Filtran VIDEO del lugar donde fue hallada sin vida la querida actriz, ¡así luce!

La muerte de la actriz de cine y televisión, Hayden Panettiere, sigue generando más preguntas que respuestas. Luego de las primeras indagatorias, ahora filtran el video de cómo luce el lugar en el que fue hallada sin vida. ¿Hay pistas?

Hayden Panettiere fue hallada sin vida / Redes sociales

¿Cuándo hallaron sin vida a la actriz Hayden Panettiere?

Según People, elementos de la policía y de emergencias acudieron cerca de la 1:51 de la tarde del domingo 16 de agosto a un edificio de departamentos en Greenville, Carolina del Sur, tras recibir un reporte sobre una mujer inconsciente, que más tarde, las autoridades confirmarían que la persona era Hayden Panettiere.

Por su parte, TMZ informó que una amiga de la actriz habría realizado la llamada al 911. No obstante, la policía únicamente la identificó como una “conocida” de Panettiere, sin revelar públicamente su identidad. ¿Qué más pasó?

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Departamentos donde fue hallada sin vida Hayden Panettiere / NY Post y redes sociales

¿Cómo luce el lugar donde fue hallada sin vida Hayden Panettiere?

En un video que ya es viral en redes sociales, se muestra el sitio donde la actriz Hayden Panettiere fue hallada sin vida, en Carolina del Sur.

Varias personas han acudido a dejar veladoras, arreglos florales y otros detalles para recordar y memorar a la intérprete. Además, hay custodia policial en el lugar, pues las investigaciones continúan.

La zona es considerada una de alto valor, ya que los departamentos encontrados en la ubicación son de lujo. Por otra parte, se desconoce la razón por la que Panettiere se encontraba en dicho domicilio.

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¿De qué murió la actriz Hayden Panettiere?

El portal TMZ difundió un comunicado con algunos de los resultados preliminares de la autopsia realizada a Hayden Panettiere.

De acuerdo con la información, el examen preliminar no detectó señales de traumatismo, mientras que las autoridades tampoco han encontrado elementos que apunten a un posible homicidio. No obstante, la investigación sigue en curso para esclarecer la causa y la manera de su muerte.

Hoy se realizó la autopsia. En la autopsia no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte. Esta investigación sigue activa y en curso. No hay más detalles disponibles por el momento. TMZ

Aunado a lo anterior, People también obtuvo el audio de la llamada al 911, misma que habría mencionado la palabra “sobredosis” e “infarto”, por lo que otra línea de investigación refiere a un posible atentado contra su propia vida.

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