Así fue el funeral de Jorge Kahwagi: ¿circula inquietante detalle sobre el último adiós a su cuerpo? FOTO

Este miércoles 30 de setiembre de 2026 el mundo del espectáculo sufrió una nueva baja tras el anuncio del deceso de Jorge Kahwagi, empresario, boxeador y político mexicano.

Como era de esperarse, detalles sobre su muerte y funeral ya están saliendo a la luz. Te contamos aquí todo lo que se sabe hasta el momento.

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Reportan la muerte de Jorge Kahwagi Macari / Redes sociales y archivo TVNotas

Jorge Kahwagi, así fue el último adiós del empresario mexicano

Aunque hace apenas unas horas se dio a conocer el deceso de Jorge Kahwagi, ya empieza a circular en redes sociales un detalle que ha despertado muchas dudas, y es respecto a su funeral.

En redes se filtró una ficha informativa en la que se revela que el cuerpo de Jorge Kahwagi presuntamente habría sido velado esta misma tarde en una agencia funeraria de Santa Fe. En la misma se pueden ver además detalles como su fecha de nacimiento y de muerte, además de la sala en la que se le rindió homenaje.

Lo inquietante es que en la misma ficha se observa una hora de inicio, a las 12:00 del día y final del servicio a las 19:30 horas.

El hecho de que el servicio funerario haya estado limitado a tan pocas horas a pesar de ser una persona pública ha generado muchas dudas entre los usuarios de internet, pues algunos consideran que es probable que el cuerpo no estuviera en las mejores condiciones debido a su deteriorado estado de salud.

Lo que sí se sabe es que Roberto Palazuelos, amigo personal del empresario, aseguró que la familia quería que el servicio fúnebre fuera algo privado, y que en efecto sería en Santa Fe.

Jorge Kahwagi funeral / Redes Sociales

En exclusiva, TVNotas estuvo presente en la dolorosa despedida de Jorge Kahwagi. Al funeral, acudieron figuras como Pedro Moctezuma, además de amigos cercanos y personas que acompañaron a la familia en este momento.

Una de las escenas más emotivas fue la despedida de su madre, la señora Sonja Macari, quien fue trasladada en silla de ruedas y con el lienzo del exboxeador cerca de ella, mientras sus hijas se acercaban para brindarle palabras de aliento al momento de que el féretro fue retirado del lugar.

Jorge Kahwagi / Estefanía Ramírez y Paco Mancera

Entre abrazos, muestras de cariño y recuerdos, amigos y seres queridos dieron el último adiós al empresario, exboxeador y político, cuya trayectoria pasó por los negocios, el deporte y la vida pública.

Luego de la breve despedida los restos de Jorge Kahwagi serán cremados en el Panteón Español y luego serán entregados a sus familiares.

Jorge Kahwagi / Estefanía Ramírez y Paco Mancera

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¿De qué murió Jorge Kahwagi este 30 de septiembre de 2026?

El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que la causa de muerte de Jorge Kahwagi presuntamente fue un derrame cerebral.

Desafortunadamente en los últimos años, Jorge Kahwagi enfrentó un severo deterioro en su salud, provocando que desapareciera de la vida pública desde el 2019.

En TVNotas te contamos que Kahwagi luchó con una úlcera gástrica que se le perforó, complicaciones derivadas de un procedimiento de traqueotomía y una severa infección bacteriana en el estómago que lo puso en jaque.

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Jorge Kahwagi Macari falleció hoy en la CDMX / Redes sociales

Jorge Kahwagi, personalidades se despiden del boxeador

Debido a sus múltiples profesiones en el mundo del espectáculo y la política, Jorge Kahwagi, ha sido despedido por diferentes personalidades que le han rendido homenaje como:

Roberto Palazuelos

Yolanda Andrade

Maribel Guardia

Gustavo Adolfo Infante

Jorge Kahwagi falleció seis meses después que su papá, el empresario Jorge Kahwagi Gastine, dejando un vacío irreparable.