Jorge Kahwagi tenía una seria adicción a las cirugías estéticas, asegura Javier Ceriani, ¿influyó en su muerte?

La muerte de Jorge Kahwagi Macari a los 58 años ha sido una de las noticias que sacudió al mundo del espectáculo este 30 de septiembre.

En vida, Kahwagi fue una de las figuras más reconocidas en México y, al mismo tiempo, estuvo involucrado en diferentes polémicas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del público fue su aspecto físico y los procedimientos estéticos a los que se habría sometido a lo largo de los años. Al respecto, Javier Ceriani reveló un dato que tendría gran importancia en el estilo de vida del empresario.

Según su información, Kahwagi ¡era adicto a las cirugías estéticas!

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Jorge Kahwagi Macari / Redes sociales y archivo TVNotas

Jorge Kahwagi, ¿adicto a las cirugías estéticas? Esto aseguró Javier Ceriani

En su programa, el periodista aseguró que Jorge Kahwagi se sometió a varios procedimientos estéticos con Jorge Kravovsky, cirujano plástico que fue pareja de Galilea Montijo. Sin embargo, llegó un punto en el que el especialista dejó de atenderlo debido a la insistencia de Kahwagi de someterse a más intervenciones. Incluso, el cirujano le habría advertido a Jorge que ya no lo operaría debido al riesgo de que su rostro pudiera deformarse.

“Quien operaba a Kahwagi su cara era el ex de Galilea Montijo, Krasovsky. Operaba a Kahwagi que estaba adicto a las operaciones; hasta que el ex de Galilea le dijo ‘No te voy a operar más, te vas a deformar, hay que parar’.” Javier Ceriani

Según mencionó Ceriani, Kahwagi presuntamente ya enfrentaba un serio problema de adicción a las cirugías plásticas, por lo que buscó a otro cirujano para continuar con los procedimientos. Incluso, señaló que esta situación lo llevó a contraer una bacteria que provocó que su rostro adoptara un aspecto muy hinchado.

Él se va, busca a otro médico para que le siga operando. Él estaba adicto, es una adicción (...) Hay una adrenalina a entrar a quirófano y cambiarte la cara. Entra una bacteria y finalmente terminó así.” Javier Ceriani

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¿Las cirugías estéticas están relacionadas con la muerte de Jorge Kahwagi?

Aunque Jorge Kahwagi se sometió a diferentes cirugías y procedimientos estéticos a lo largo de su vida, hasta el momento no existe información que relacione estas intervenciones con su muerte.

Durante la emisión de ‘Sale el sol’, Gustavo Adolfo Infante informó que Kahwagi habría muerto por un derrame cerebral en la Ciudad de México, información que posteriormente fue confirmada por Roberto Palazuelos.

Sin embargo, no se han presentado detalles médicos que establezcan alguna relación entre las cirugías estéticas y el derrame cerebral que ocasionó su muerte.

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Jorge Kahwagi habría contraído una bacteria tras una cirugía estética / Redes sociales

¿Qué problemas de salud enfrentó Jorge Kahwagi antes de su muerte?

Uno de los problemas de salud más graves que enfrentó Jorge Kahwagi fue en 2019, cuando tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a una úlcera gástrica perforada. La situación se complicó con una peritonitis y una infección bacteriana, por lo que tuvo que ser intervenido en varias ocasiones.

Después del percance, el propio Kahwagi confirmó que había enfrentado esta complicación y posteriormente habló en redes sociales de lo que había sucedido con él.

Jorge Kahwagi Macari falleció hoy en la CDMX / Redes sociales

Después de este episodio, sus apariciones en público disminuyeron considerablemente y se mantuvo alejado de los reflectores durante los siguientes años.

“Por este medio, quiero agradecer a todos mis amigos su preocupación por mi salud. Les quiero manifestar que se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes.” Jorge Kahwagi

Han surgido muchas teorías alrededor de la muerte de Kahwagi, como la de Ramsés Vidente, que dice que se habría dado a causa de brujería por parte de una de sus exparejas.

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