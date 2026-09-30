Ramsés Vidente habría predicho enfermedad de Jorge Kahwagi en abril, ¿brujería de una ex? “Una situación fuerte”

Desafortunadamente nuevamente la fatídica regla de tres se hizo presente en el mundo del espectáculo, pues además de la muerte de Concepción Márquez y Otto Sirgo, esta mañana se hizo público el fallecimiento del controversial Jorge Kahwagi.

Luego de la lamentable noticia, han revivido en redes sociales recuerdos y teorías respecto al empresario y boxeador, y una de las que más ha llamado la atención es una compartida por Ramsés Vidente. Te contamos todo aquí.

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Jorge Kahwagi Macari falleció hoy en la CDMX / Redes sociales

Ramsés Vidente hizo inesperada declaración sobre la salud de Jorge Kahwagi

Esta mañana el vidente compartió en sus redes sociales un clip correspondientes al miércoles 22 de abril de este año, en el que se le preguntaba sobre una de las figuras más controvertidas de la farándula mexicana: Jorge Kahwagi.

“Ramsés, alguien que se me vino a la mente y que antes estaba como muy en el ojo del huracán y luego de repente se aisló un poquito es Jorge Kahwagi, ¿pero que tiene problemas de salud?” Le preguntó la conductora al vidente, a lo que Ramsés contestó:

“Yo lo veo con brujería compañera, mire para que vean. Lo veo embrujado por una ex y le veo problemas de salud. Hay que mandarle buena vibra a Jorge Kahwagi porque si lo veo con problemas en junio, julio, agosto, una situación fuerte que puede tener el señor Jorge Kahwagi” Ramsés Vidente

Roberto Palazuelos confirmó la muerte de Jorge Kahwagi Macari / Redes sociales

Aunque el vidente no habló específicamente del deceso del exboxeador, muchos se han preguntado si lo que le dijeron sus cartas tendrá que ver con su lamentable fallecimiento.

También es importante recordar que Ramsés Vidente no señaló a ninguna de las exparejas del empresario como la autora del supuesto trabajo de brujería, por lo que no se puede acusar a nadie acerca de este hecho.

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¿Quién era Jorge Kahwagi? Un personaje muy controvertido

Jorge Kahwagi fue una de las figuras más polémicas del mundo del espectáculo y la política, pues además de formar parte de realities como Big Brother VIP, también dedicaba su tiempo a sus empresas, así como al boxeo y a la política.

En la farándula, Kahwagi también fue muy conocido por ser un rompecorazones, saliendo con mujeronas de las talla de Marlene Favela, Ana Bárbara y Martha Julia.

A pesar de haberse ganado un lugar en este medio, los últimos años Jorge Kahwagi se mantuvo alejado de los reflectores debido a problemas de salud.

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Carrera y trayectoria de Jorge Kahwagi Macari / Redes sociales

¿De qué murió Jorge Kahwagi?

Según detalles revelados por Gustavo Adolfo Infante en Sale el sol, Jorge Kahwagi presuntamente falleció a causa de un derrame cerebral. Sin embargo, sus familiares no han confirmado dicha información.

Desafortunadamente los últimos meses de vida del exboxeador fueron complicados, pues tuvo que lucha con diferentes afecciones que mermaron su salud, como lo fue una infección bacteriana generalizada y una ulcera gástrica perforada, incluso Jorge Kahwagi fue captado saliendo del hospital intubado bastante desmejorado.

Sin duda la noticia de la muerte de Jorge Kahwagi es aún más dolorosa para su familia y amigos, pues ocurrió exactamente seis meses después del fallecimiento de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine. Descansen en paz.