Mariana Seoane, Galilea Montijo y más reaccionan a la muerte de Otto Sirgo, actor mexicano, a los 79 años

Sin duda alguna, la muerte de Otto Sirgo, actor y director de escena mexicano, a los 79 años, dejó una gran conmoción en el gremio artístico. Diversas celebridades que lo conocieron y/o llegaron a trabajar con él no dudaron en pronunciarse. Te contamos lo que dijeron.

Lee: Se cumple la regla de tres, mueren tres figuras de la televisión mexicana en los últimos dias: ¡Tristeza!

ANDA confirmó muerte de Otto Sirgo / X: @andactores

¿De qué murió Otto Sirgo, actor y director de escena mexicano, a los 79 años?

El pasado 29 de septiembre, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lanzó un comunicado anunciando que Otto Sirgo había muerto a los 79 años. No mencionaron la causa del deceso y solo se limitaron a solidarizarse con la familia.

Se teorizó que su final pudo haber estado relacionado con su adicción al cigarro. En su momento, el actor señaló que solo dejaría el vicio si ya no lo disfrutaba o se lo ordenaba un médico.

Hace algunas horas, su hija Valerie dio una declaración a los medios explicando lo que pasó. De acuerdo con su testimonio, el histrión habría tenido un infarto. Aseguró que su padre se fue de forma tranquila.

“Su corazoncito. Fue su corazoncito. Pero se fue en paz y se fue muy tranquilo, muy tranquilo; prácticamente dormido. Estuvimos ahí con él, lo estuvimos acompañando hasta el último momento”, manifestó.

Otto Sirgo murió el 29 de septiembre / Mezcalent

Mariana Seoane, Sebastián Rulli, Galilea Montijo y más despiden al actor Otto Sirgo

Otto Sirgo fue uno de los actores más influyentes y queridos de México. Cuando se supo sobre su muerte, varios famosos se pronunciaron, ya sea mediante redes sociales o encuentros breves con la prensa. Te decimos quiénes fueron:

Sebastián Rulli:

“Querido Otto, amigo, maestro y un actor al que siempre admiré profundamente. Gracias por tanto, por lo compartido, por tus enseñanzas y por la huella que dejaste en quienes tuvimos la fortuna de conocerte. Te abrazo con todo mi cariño y gratitud”, dijo mediante Instagram.

Ana Martín:

“Nos conocimos desde los 17 años, siempre con la ilusión de entrar en una carrera que amamos. Tengo tantos recuerdos contigo, Otto te llevaré por siempre en mi corazón. Fuiste y serás siempre un amigo del alma. Vuela alto, amigo mío. Algún día volveremos a encontrarnos. Mi más sentido pésame a tu familia, a tus amigos y a todo el público que te quiso tanto. Que Dios les dé la fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles”. Ana Martín

Mariana Seoane expresó lo siguiente en un encuentro con la prensa:

“Quiero aprovechar este momento que sé que se nos fue Otto Sirgo. Gran señor, primer actor. Tuve la gran oportunidad de trabajar con él en algunos proyectos. Estudié con Valerie, su hija, en el CEA. Un abrazo y todo mi cariño a toda mi familia”.

El actor Memo Quintanilla, quien forma parte del elenco de ‘La Oficina’, usó sus redes sociales para compartir una foto junto a Otto Sirgo, con el siguiente mensaje: “Qué triste noticia. Recién me entero del fallecimiento de este gran señor. Descanse en paz, mi querido y admirado Otto Sirgo. Mis condolencias a todos sus familiares”.

De igual forma, Galilea Montijo interrumpió el programa HOY para dar la nota y expresar su dolor ante el hecho. También se solidarizó con la familia y aplaudió su gran legado artístico.

No te pierdas: Muere Otto Sirgo a los 79 años: ¿Quiénes son los hijos del actor y a qué se dedican actualmente? Uno estuvo en coma

¿Qué pasará con los restos del actor Otto Sirgo?

De acuerdo con su hija Valerie, Otto Sirgo pidió como última voluntad que sus restos fueran cremados y que las cenizas fueran lanzadas en el Popocatépetl.

“Que lanzáramos sus cenizas en el Popocatépetl subidos en un helicóptero. Obviamente dijimos que sí con mucho gusto, pero trataremos de llegar lo más cerca posible a pie”, puntualizó.

Y es que el actor era fanático de los volcanes. La chica prometió que cumplirían con sus deseos próximamente: “Le gustaban mucho los volcanes, era una vista que disfrutaba mucho y eso siempre lo expresó. Le gustaba mucho la vista del Popocatépetl siempre. Cuando viajaba, algunos vuelos pasaban por encima, tomaba fotos y compartía las vistas que había visto desde allá arriba”, sentenció.

Mira: Muere cantante y conductora de televisión tras haber sido diagnosticada con cáncer: “El corazón destrozado”