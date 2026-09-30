Muere Jorge Kahwagi Macari a los 58 años: Así fue su paso por el boxeo y su participación en Big Brother VIP

El mundo del espectáculo mexicano se viste de luto nuevamente. A menos de un día de que se confirmara la muerte del actor Otto Sirgo, ahora se reporta el fallecimiento de Jorge Kahwagi Macari, exboxeador y exparticipante de Big Brother, a los 58 años.

A raíz de la noticia, muchos se han preguntado por su paso en el boxeo mexicano y por su estancia en el polémico reality. Te contamos cómo fue.

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Roberto Palazuelos confirmó la muerte de Jorge Kahwagi Macari / Redes sociales

¿De qué murió Jorge Kahwagi Macari, exboxeador y exparticipante de Big Brother, a los 58 años?

El primero en dar a conocer la noticia sobre la muerte de Jorge Kahwagi Macari, exboxeador y exparticipante de Big Brother, fue Roberto Palazuelos. A través de redes sociales, el actor compartió una esquela confirmando los hechos y despidiendo a la celebridad de 58 años.

“Vuela alto, querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, hermano querido. Me uno al dolor de Doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro. Jorge Kahwagi Macari, buen viaje”, se lee.

No mencionó las causas del deceso. En tanto que el periodista Gustavo Adolfo Infante informó que, aparentemente, el famoso sufrió un derrame cerebral. Hasta el momento, esta información no ha sido corroborada por los familiares de Kahwagi Macari.

“Desafortunadamente, Jorge Kahwagi acaba de fallecer a los 58 años de edad, de un derrame cerebral aquí en la Ciudad de México. Descanse en paz, Jorge Kahwagi”, reportó a través de su programa ‘Sale el sol’.

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Jorge Kahwagi Macari y su polémico paso por el boxeo mexicano

Durante algunos años, Jorge Kahwagi Macari se dedicó al boxeo profesional. Se subió al cuadrilátero en diversos países y obtuvo varias victorias. No obstante, su carrera siempre estuvo llena de controversias.

Su debut fue en 2001. Luchó contra Perry Williams, a quien logró derrotar por nocaut. Tuvo 10 encuentros más a partir de esto. En 2005, se retiró tras un combate frente al brasileño Roberto Coelho.

Una década después regresó al cuadrilátero. Según se informó en aquel entonces, Jorge se había alejado del deporte debido a una enfermedad bacteriana que afectó sus pulmones. El hoy occiso peleó en aquella ocasión contra Ramón Olivas. Ganó por nocaut.

Tras esto, se alejó definitivamente de esta actividad. Tuvo un total de 12 combates, los cuales ganó por nocaut técnico. Durante su paso por el boxeo, se le acusó en múltiples ocasiones de presuntamente arreglar peleas y cometer fraude.

No se sabe exactamente el motivo por el que se retiró. No obstante, desde que inició profesionalmente, advirtió que no duraría mucho en el cuadrilátero, pues consideraba que su edad sería una limitante.

Así fue la controversial carrera de boxeo de Jorge Kahwagi Macari / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Jorge Kahwagi Macari en Big Brother VIP?

Otro hecho destacable de Jorge Kahwagi Macari fue su participación en la tercera temporada de Big Brother VIP, estrenada en 2004. Allí pudo convivir con celebridades como Roxana Castellanos, Héctor Sandarti y Mauricio Castillo.

Lejos de lo que se pudiera pensar, Jorge llegó a la gran final. Y es que era uno de los concursantes más confrontativos de la temporada. Logró obtener el tercer lugar. La ganadora de esa edición fue Roxana Castellanos.

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