Muere mamá de Samuel Sarmiento, exvocalista de ‘Los Recoditos'; así la despidió con emotivo mensaje

Casi al mismo tiempo en el que se anunció la muerte del actor Otto Sirgo, otra lamentable noticia sacude al espectáculo mexicano.

Samuel Sarmiento, exvocalista de ‘Los recoditos’ vive un fuerte duelo por la muerte de su madre, Guadalupe Hernández. El cantante se despidió de ella con un desgarrador mensaje en sus redes sociales. ¿Qué le pasó?

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Samuel Sarmiento / Instagram

¿Qué le pasó a Guadalupe Hernández Vega, mamá de Samuel Sarmiento?

La noticia fue Guadalupe fue confirmada por el propio cantante, quien compartió en redes sociales una foto junto a su ella, acompañada de un emotivo mensaje para despedirse de ella.

Sin embargo, no dio detalles sobre su causa de muerte o si enfrentaba alguna situación de salud que haya desencadenado alguna complicación relacionada con su muerte.

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Samuel Sarmiento y su mamá / Instagram

¿Qué dijo Samuel Sarmiento tras la muerte de su mamá?

El cantante dio a conocer la muerte de su madre con una publicación en sus redes sociales, en la que le dedicó unas palabras de amor a través de un breve mensaje.

“Vuela alto, madre mía, siempre vivirás en mi corazón. Te amo jefa”, escribió Samuel.

Desde entonces, Samuel ha compartido en sus historias esquelas y publicaciones de apoyo que le han dedicado otras personalidades del medio, así como diferentes cuentas que se han unido a las condolencias por su pérdida.

Sin embargo, el duelo de Samuel se ha visto manchado por una situación en la que otras personas buscan aprovecharse de su momento de tristeza, por lo que el cantante realizó una publicación especial para denunciarlo y alertar a sus seguidores.

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Muerte de la mamá de Samuel Sarmiento / Instagram

Samuel Sarmiento denuncia intentos de extorsión tras la muerte de su madre

Horas después de confirmar la triste noticia, Samuel publicó un video en sus redes sociales, en el que, visiblemente afectado, denunció que hay personas que se están aprovechando de su duelo para intentar extorsionar a la gente, pidiendo dinero a través de videos realizados con inteligencia artificial.

Según comentó el cantante, están circulando videos en los que aparece una imagen suya o incluso utilizan una voz creada con inteligencia artificial, en los que supuestamente él pide dinero para el sepelio de su mamá. Samuel desmintió de inmediato que se trate de él y pidió a sus seguidores no caer en este intento de extorsión.

“Gente que anda pidiendo dinero con mi voz, con IA para el sepelio de mi madre. Ahorita me acaban de avisar que andan pidiendo dinero con IA” Samuel Sarmiento

La influencer e integrante de ‘las Perdidas’, Paolita Suárez, también despidió a un ser querido, su tía Lula, quien también falleció.

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