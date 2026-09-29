Mueren dos futbolistas mexicanos en trágico accidente automovilístico y los despiden en redes: “Héroes” FOTOS

A casi un año de la muerte de Ethan McLeod, jugador inglés que falleció en un accidente de auto mientras regresaba a su casa, otros dos atletas sufren un incidente similar.

El futbol mexicano se encuentra de luto, tras confirmarse la trágica muerte de dos importantes figuras del balompié amateur de nuestro país, al verse afectados por un accidente automovilístico que cobró la vida de ambos deportistas. ¿Qué pasó exactamente?

Muere futbolistas mexicanos en accidente automovilístico / Pixabay/Redes sociales

¿Qué futbolistas mexicanos murieron en accidente automovilístico?

Las dos figuras del futbol amateur en Puebla y Tlaxcala, Nacho Porte y Carlos Alfonso Ramírez, murieron trágicamente durante la madrugada del lunes 28 de septiembre tras sufrir un accidente automovilístico en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

En el automóvil también viajaba una joven de 21 años, identificada en reportes locales como Abigail Torres Sánchez, quien sobrevivió al accidente, aunque resultó gravemente lesionada.

La joven sufrió, entre otras lesiones, fracturas expuestas en ambos fémures y diversas contusiones, por lo que fue trasladada a la clínica particular Sagrado Corazón, en Tehuacán, donde permanece bajo atención médica y en estado grave y delicado.

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Mueren Nacho Porte y Carlos Alfonso Ramírez / Redes sociales

Accidente automovilístico cobró la vida de los futbolistas Nacho Porte y Carlos Alfonso Ramírez

De acuerdo con los reportes sobre el percance, ambos deportistas viajaban después de haber cumplido con compromisos relacionados con el futbol. A la altura del kilómetro 1, en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla, el automóvil chocó contra un camión.

El impacto provocó que los dos futbolistas quedaran prensados dentro de una de las unidades involucradas. Elementos de emergencia acudieron al lugar para atender a los afectados, pero únicamente pudieron confirmar que Nacho Porte y Carlos Ramírez habían fallecido.

Hasta el momento, las circunstancias exactas que provocaron el choque se desconocen. Por ello, no existe información oficial que permita determinar si algún factor específico, tuvo relación con el accidente.

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¿Quiénes eran Nacho Porte y Carlos Alfonso Ramírez?

José Ignacio Moreno Fernández, “Nacho Porte”, tenía 28 años y se desempeñaba como portero. Durante su trayectoria logró ser reconocido en el futbol amateur de Puebla y Tlaxcala, además de tener experiencia con equipos como Lobos BUAP y Pachuca, según información del portal quintafuerza.mx

De acuerdo con la información difundida tras su fallecimiento, Porte tenía contemplado participar próximamente en una competencia relacionada con la Copa Telmex.

Por su parte, existe menos información sobre Carlos Alfonso Ramírez, se conoce que tenía 26 años y también pertenecía al circuito de futbol amateur.

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